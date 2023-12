Marc Anthony hizo bailar a sus fans con su show en Vélez

El ícono mundial de la salsa y la música latina, Marc Anthony, regresó a la Argentina para presentarse en el Estadio Vélez, en el marco de su gira internacional “Viviendo Tour”. Las fanáticas bailaron y se emocionaron con un show que quedará marcado en su memoria para siempre.

Tras un buen recibimiento al público a cargo de Benjamín Amadeo, a las 21:30 comenzó una introducción que mantuvo a todos en un estado de total euforia, hasta que a las 21:45 apareció Marc entonando “Valió la pena”. De look canchero, con jeans, remera negra, blazer, sus cadenas, anillos y unas gafas negras, hizo enloquecer a su público con una energía que aumentaba a cada segundo con los gritos de sus miles de fanáticas. Bailaba al ritmo de su música y la de su banda en vivo, a la cual presentó uno a uno y destacó la presencia de su guitarrista argentino.

En el estadio se vivía un clima de fiesta, con mujeres y parejas bailando salsa. “Buenas noches, que rico, que placer estar de vuelta en Argentina. ¿Me extrañaban? Muchas Gracias”, saludó el artista.

Luego de haber encandilado al público argentino en sus dos sold outs en el Movistar Arena en 2022, el artista de salsa más vendido de todos los tiempos ofreció a sus fanáticos una experiencia inolvidable en su paso por Buenos Aires con su gira “Viviendo Tour”.

Fueron parte del repertorio sus infaltables hits como “Vivir mi vida”, “Flor pálida”, “La fórmula”, “Tu amor me hace bien” y “De vuelta pa’ la vuelta”, con los que Anthony hizo bailar a todos sus fans.

En sus 30 años de trayectoria, Marc recibió innumerables certificaciones de oro y platino de la Recording Industry Association of America (RIAA), además de ser acreditado con más de 30 éxitos en las listas de Billboard y más de 8 mil millones de visitas en YouTube.

Marc Anthony, es uno de los artistas musicales más influyentes de su época. Nacido como Marco Antonio Muñíz de padres puertorriqueños en la ciudad de Nueva York, es el artista de salsa más vendido de todos los tiempos y un verdadero embajador de la música y la cultura latina.

Conocido por su voz intensa y emotiva, así como por sus actuaciones en vivo impresionantes, es uno de los artistas de giras más prolíficos de la industria musical, con numerosas entradas en las listas de las Giras de Conciertos con Mayores Ingresos Globales de Pollstar.