El Presupuesto adaptado al gabinete de Viotti irá al Concejo antes de fin de año

El intendente Leonardo Viotti se reunió con referentes de los equipos de servicios públicos, ambiente, desarrollo urbano y vivienda para abordar temas relacionados con la dinámica de trabajo que en esas áreas se viene desarrollando, en el marco de su primera semana de gestión. Y también recibió, en el Despacho de Intendencia, a los concejales oficialistas para abordar la agenda legislativa en el tramo final del año, con solo dos sesiones ordinarias por delante.

Viotti adelantó que en los próximos días enviará el Presupuesto 2024 adaptado a la nuestra estructura del gabinete municipal, que cuenta con un menor número de secretarías y subsecretarías en relación al que funcionó hasta el 10 de diciembre durante la gestión de Luis Castellano.

El presidente del Concejo, Lisandro Mársico, Alejandra Sagardoy, Carla Boidi, Mabel Fossatti, Cefe Mondino y Augusto Rolando se sentaron a la mesa junto a Leo Viotti, al secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero y el secretario de Intendencia, Iván Viotti.

"Fue una muy buena reunión, fue el primer encuentro entre este bloque y el intendente de nuestro espacio en su despacho", definió Mársico ante una consulta de este Diario. "Estuvimos analizando la situación de las diferentes dependencias municipales, también cómo será el vínculo entre el Ejecutivo y el bloque de concejales oficialistas para darle orden en especial a la comunicación de los distintos temas", subrayó. "Estamos preocupados por los problemas en distintas dependencias municipales, hay que generar soluciones a cómo dejó el gobierno anterior temas sin resolver", agregó.

En relación al Presupuesto 2024, que ingresó al Concejo el 29 de septiembre pasado, Mársico dijo que se descartó "una reconducción del Presupuesto vigente y se optó por adaptar y modificar el proyecto presentado por Castellano pero ya teniendo en cuenta el nuevo organigrama municipal de secretarías y subsecretarías de la gestión de Leo". Por estar horas, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, junto a su equipo trabajan contrarreloj en los cambios más allá de la falta de datos sobre los recursos de la coparticipación que llegarán desde Nación y Provincia tras el ajuste anunciado por el Gobierno nacional.

"La reunión fue muy productiva, tenemos que ordenar la comunicación porque hay muchos temas", concluyó. En las imágenes compartidas en redes sociales, se destacó el abrazo emocionado de Sagardoy con Viotti en el ingreso a la oficina de Intendencia y luego de la concejal con el propio Bottero.

Por otra parte, en relación al encuentro de Viotti con funcionarios de su gabinete, el subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa sostuvo: “Le comentamos a Leo sobre los pormenores que fuimos viendo a medida que fueron pasando nuestros primeros días de trabajo, se mostró muy abierto, cercano con nosotros y nos respaldó en todo lo que estamos haciendo”.

También participaron del encuentro el subsecretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio; la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal; el director del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Enrique Soffietti y el conductor ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda, Pierluiggi Chiatti.

Al hacer referencia a lo dialogado con el intendente, Aversa detalló que “hicimos hincapié en la estructura organizacional y le dijimos que es la parte que más nos está preocupando”, al tiempo que mencionó que la intención es “dar apoyo a los mandos medios, que es la estructura más crítica que hemos encontrado en el proceso de la administración”.

Aversa manifestó que “en la estructura de organización habría malos hábitos. Vemos personal que no prestaría servicio, con presentación de carpetas médicas y poco apoyo a los mandos medios -a los directores sobre todo-. Notamos gente muy cansada, agobiada, con pocas ganas de seguir traccionando” y agregó que “nos acercamos a los directores porque, para nosotros, son pilares fundamentales”.

“Leo nos expuso su apoyo -reiteró-, así que vamos a trabajar fuertemente en eso. No podemos plantear ningún objetivo si no funciona el equipo de trabajo ya que eso es el ABC de una estructura organizacional”.