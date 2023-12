La UOM inauguró la nueva sede de su Farmacia Sindical

La Seccional Rafaela de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) inauguró el nuevo local de su Farmacia Sindical ubicado en calle Arenales 347, a metros de la sede del gremio donde funcionaba anteriormente. Se trata de un edificio que cuenta con una superficie cubierta de 240 metros cuadrados en la plata baja, donde se encuentran el área de atención a los afiliados y público en general, el sector de despacho y punto de venta, la ofician del farmacéutico, laboratorio, depósitos y las áreas de servicios para el personal. Además, cuenta con una dos oficinas en la planta alta -de 80 metros cuadrados- donde se ubican dos oficinas de la Asociación Mutual UOM y una sala de reuniones entre otros espacios.

"La Farmacia otorga descuentos a los afiliados trabajadores metalúrgicos, pero atiende al público en general y en especial a los vecinos, que encuentran cerca de su casa la posibilidad de buscar lo que necesita", indicó el personal de la misma que anoche participó del acto de inauguración.

El secretario General de la UOM Rafaela, Roberto Oesquer, presidió la ceremonia a la que asistió un centenar de personas entre autoridades invitadas, amigos y afiliados. El senador provincial, Alcides Calvo, el secretario de Organización de la UOM nacional y a cargo del gremio en San Miguel, Diego Esteche, el secretario de Acta y Correspondencia de la UOM nacional y a su vez titular de la Seccional Avellaneda, Daniel Laporta, el secretario General de la UOM Paraná, Ramón Leonhardt fueron los encargados del corte de cintas del edificio. Además, se sumaron los secretarios Generales de los gremios de Atilra Rafaela, Domingo Possetto, del Centro de Empleados de Comercio, Juan Berca y de la Asociación del Personal Jerarquizado de la Municipalidad de Rafaela, Diego Álvarez.

Oesquer destacó el "trabajo en conjunto de muchos compañeros de Comisión Directiva" para concretar el nuevo edificio de la Farmacia, donde comenzó a funcionar hace tres semanas. "Quiero resaltar la tarea de la Asociación Mutual que realmente trabajó mucho para poder terminar esta obra y habilitarla", agregó.

El dirigente remarcó el esfuerzo de la Comisión Directiva para ofrecer un conjunto de beneficios a los afiliados y sus familias, que se ponen en valor aún más en tiempos de dificultades económicas como los actuales. "Siempre tratamos de apoyar para poder llevar adelante distintas obras" señaló para luego enumerar los distintos servicios que ofrece la Seccional, como el Centro de Capacitación, el Centro de Salud, el predio del camping y la pileta que este fin de semana comenzará su temporada de verano con la colonia de vacaciones. Además mencionó el Centro de Capacitación de Sunchales y los consultorios médicos que funcionan en la localidad de Lehmann.

"Si bien no somos del sector en el que se pagan los mejores sueldos, los aportes sindicales de nuestros afiliados van permanentemente para obras y servicios. Por eso se puede ver una gran cantidad de proyectos que se concretan, siempre con el respaldo del Secretariado Nacional de la UOM", expresó Oesquer.

Tras repasar los logros de la gestión al frente de la Seccional, advirtió sobre las "dificultades" que comienzan a generarse con la brusca devaluación dispuesta por el nuevo Gobierno nacional. "En estos tres o cuatro días hubo un terremoto, trituraron los salarios con una devaluación superior al 100 por ciento que impacta en el precio de los artículos de primera necesidad, que prácticamente aumentaron en la misma proporción con continuas remarcaciones", indicó.

"La verdad está a la vista, no vienen tiempos fáciles. Lamentablemente ya nos tocó vivir esto hace 20 años" sostuvo Oesquer aunque luego optó por el optimismo. "Hace dos décadas pudimos salir adelante. Y seguramente vamos a volver a salir adelante. Lamentablemente acá el que está pagando los costos y los platos rotos de todo esto que está pasando es la gente que tiene un ingreso fijo y que está atado a la posibilidad de discutir una paritaria", subrayó.

En este contexto, al menos puso en valor que "podemos negociar salarios en un sector que presenta un buen nivel de actividad, pero si comienza a caer es más difícil lograr aumentos porque el objetivo cambia en tratar de conservar los puestos de trabajo". "Lamentablemente no se pudo poner un freno a esto y ahora tenemos la realidad. Y la realidad marca esto. La gente optó por esta opción y tampoco vamos a bajar los brazos", agregó en referencia a la decisión de la mayoría de los argentinos que votó a Javier Milei como presidente. "Quédense tranquilos que tanto UOM como los distintos gremios van a seguir velando por las necesidades y los derechos de los trabajadores", manifestó en una suerte de señal tranquilizadora.

Por su parte, el senador Calvo felicitó a Roberto Oesquer, a todos los integrantes de la Comisión Directiva de la UOM, al personal del gremio y de la farmacia como así también al conjunto de afiliados metalúrgicos que hicieron sus aportes para inaugurar la Farmacia. "Sabemos el esfuerzo que se ha hecho para brindar este servicio que van a tener todos los afiliados de la UOM en materia de salud y en materia de servicios sociales en un momento donde debemos estar más unidos que nunca porque vienen tiempos muy difíciles", afirmó. "Ante los tiempos difíciles siempre es mejor estar unidos para defender todos los derechos que se han conquistado en estos últimos tiempos", amplió.

En tanto, Esteche dijo sentir un "enorme orgullo de estar acá para inaugurar una farmacia de una mutual sindical que genera beneficios directos en el precio de los medicamentos para los afiliados, es un ahorro importante para las familias de los trabajadores metalúrgicos pero también para la comunidad en general". Asimismo, felicitó a Oesquer, a todo el gremio en representación del Secretario Nacional y de Abel Furlán, el titular del gremio que tenía previsto participar de la inauguración aunque finalmente no viajó.

Tras los discursos sobre la vereda, frente al local, llegó el momento del corte de cintas que estuvo a cargo de Oesquer, Calvo, Laporta y Esteche. Posteriormente, los presentes ingresaron para conocer las instalaciones donde ya se podían observar pedidos para entregar a los afiliados ubicados en una enorme estantería.

En el espacio dedicado a reuniones en la planta alta, Oesquer encabezó una conferencia de prensa en la que volvió a referirse a la preocupación de la CGT por el ajuste y la devaluación dispuesta por el Gobierno nacional, con el impacto negativo en los salarios. "En Rafaela teníamos un aceptable nivel de actividad de las empresas del sector metalúrgico, no tenemos conflictos actualmente. Pero a partir de este nuevo escenario deberemos redoblar el diálogo entre todos para estar atentos y cuidar el empleo, y también el poder adquisitivo de los salarios", remarcó.