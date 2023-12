El Municipio comenzó el operativo de fumigación en distintos barrios

La Municipalidad de Rafaela puso en marcha el operativo de fumigación espacial en los barrios para reducir la plaga de mosquitos y prevenir casos de dengue y encefalomielitis equina en nuestra ciudad. En la mañana de este viernes, las tareas se desarrollaron en barrio Villa del Parque y, en los próximos días, se avanzará de igual forma en los 41 barrios restantes, según se informó.

Con la reiteración de las lluvias, el aumento de la humedad, la acumulación de agua en espacios verdes y el crecimiento de malezas, la ciudad y la región parece estar bajo invasión de los mosquitos. Y ayer también llamó la atención en las redes sociales el desembarco, masivo por cierto, del insecto comúnmente denominado "vieja del agua", considerado un controlador biológico útil porque se alimenta, de entre otros insectos, de mosquitos.

El Municipio aclaró que la fumigación es una medida paliativa ya que requiere de un compromiso de toda la comunidad para trabajar en la prevención. En este sentido, resulta fundamental que en cada uno de los domicilios se eliminen los reservorios de agua porque con estos trabajos no se llegan a matar huevos ni larvas. Únicamente lo hace con los mosquitos adultos.

Desde el Gobierno municipal se apela a la responsabilidad ciudadana, incrementando el compromiso durante este período de lluvias con las acciones de limpieza dentro de las viviendas y el corte de césped en los patios, una tarea que se complica cuando el piso se convierte en un lodazal por las continuas lluvias.

El secretario de Desarrollo Humano y Salud del Municipio, Gabriel Cáceres, explicó que “el cronograma de fumigación está establecido en este sector junto a una acción dirigida de manera ordenada desde el punto de vista sanitario, en el Mora y el barrio N.º 42, zonas donde en las últimas semanas hubo sospecha de encefalomielitis equina. Desde la Subsecretaría de Salud de la gestión anterior se había diseñado este esquema programático y se sostuvo”.

También dijo que para la aparición de esta enfermedad se requiere de tres componentes: la persona, el mosquito y el virus: “Hoy Rafaela no tiene circulación viral, por lo cual estamos lejos de los primeros casos de dengue o de sospecha. Esto no quiere decir que en los próximos días, semanas o meses empiecen a aparecer casos y tengamos que rediseñar lo sanitario”.

“La fumigación es una acción más que se establece una vez que el virus aparece porque no tiene efecto residual, actúa matando al mosquito adulto. Pero la clave está en la acción preventiva y la toma de conciencia para fomentar en los domicilios o sitios donde el Estado tiene presencia, el descacharrado y la supervisión en donde se acumula agua, evitando la proliferación de las larvas que son las futuras fuentes de transmisión”, aclaró el funcionario.

Por último, Cáceres remarcó que “la acción del Estado está puesta en marcha desde los equipos territoriales llevando concientización a cada uno de los barrios, también desde Espacios Verdes con acciones tendientes a disminuir las malezas y los sitios de acumulación de agua con las lluvias de los últimos días y las que van a seguir en los próximos”.