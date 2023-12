La Provincia aumentará un 140% el Impuesto Inmobiliario urbano y rural

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, anunció que el Impuesto Inmobiliario sufrirá un incremento del 140% el próximo año para el caso de los contribuyentes cumplidores, mientras que la suba será superior para los morosos, en el marco de un año de crisis para las cuentas públicas.

El funcionario del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro adelantó que la semana próxima el Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura el proyecto de ley tributaria, que entre otras cosas contiene la actualización de los varios impositivos.

“Los cumplidores tendrán un aumento que va en línea con lo que se han incrementado los salarios durante el año y por debajo de la inflación”, dijo Olivares sobre el Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, en declaraciones a radio “La Ocho” de la ciudad de Rosario. “Y los que no están al día –continuó el encargado de las finanzas públicas santafesinas- van a estar por encima de esos valores”, aunque no brindó detalles sobre el porcentaje.

“Al mismo tiempo se van a contemplar beneficios para aquellos, sobre todo en el sector agropecuario, de pequeña y mediana escala y que produzcan en campo propio”, sostuvo el titular de la cartera económica provincial al referirse al Impuesto Inmobiliario rural.

A la vez, Olivares informó que durante 2024 se mantendrá el beneficio de descuento sobre el pago único anual del Inmobiliario, si se efectiviza en el mes de enero, aunque reducirá el porcentaje de quita en relación a los años previos.

“Los salarios al mes de octubre han tenido un incremento interanual del 140% y el último dato de la inflación la pone por arriba del 160%”, recordó el ministro. Y agregó que “la idea es que el incremento (del Inmobiliario) para los contribuyentes cumplidores se encuentren en el rango de la variación de salarios que hablamos, que es de un 140%”.

Además, indicó que en el proyecto de ley tributaria que irá la semana próxima a la Legislatura, “no va a haber retoque de alícuotas que afecten al agro, al comercio, al transporte y a la construcción, sino que los mismos se van a focalizar en los servicio vinculados a la actividad financiera y el juego”.



PULLARO EN BUENOS

AIRES CON FERRARO

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aprovechó al máximo su viaje a la ciudad de Buenos Aires donde junto a otros mandatarios provinciales se reunió con el ministro del Interior, Guillermo Francos -ver pág. 11- y luego con el ministro de Infraestructura de la Nación, Guillermo Ferraro. En este marco, el Gobierno nacional convocó a una reunión de urgencia con los gobernadores en Casa Rosada para el próximo martes, tras anunciar una batería de medidas de ajuste a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, que tendrán impacto en las cuentas de las provincias.

En tiempos de un amplio ajuste del gasto público en el orden nacional, Pullaro repasó junto a Ferraro las obras que se están ejecutando en el territorio provincial con fondos nacionales, de saneamiento, viales, hídricas, entre otras. Además, abordaron la política nacional de subsidios al transporte y de energía; y también conversaron sobre la situación de la Hidrovía. Del encuentro también participó la diputada nacional por la provincia de Santa Fe, Romina Diez.

Luego de la reunión, Pullaro contó que “le trajimos las prioridades que tenemos en este momento para llevar adelante el desarrollo de la infraestructura” con el objetivo de “que se pueda desarrollar plenamente la producción de la provincia de Santa Fe”.

“Tuvimos una agenda muy amplia, que fue desde obras de infraestructura, de saneamiento, viales, portuarias; y también desarrollo energético y de gas”, indicó el mandatario santafesino. En este sentido, Pullaro especificó que “nuestra prioridad es el desarrollo productivo y eso tiene que ver con energía y obras viales” y remarcó que “nuestra provincia tiene todo para ser la locomotora del crecimiento nacional si trabajamos para tener más y mejor infraestructura. La obra pública es generadora de empleo, integra territorios, potencia la producción como motor de nuestro desarrollo, y mejora la calidad de vida de los habitantes”.

En cuanto a la Hidrovía, el gobernador indicó que “el Gobierno nacional tiene la decisión de avanzar con la licitación. La hidrovía es fundamental para la provincia de Santa Fe, pero también para todo el desarrollo del interior de la República Argentina; y entendemos que la Provincia debe tener una participación fundamental, así como instituciones que trabajan y velan por el desarrollo productivo”.

“De los puertos ubicados en Santa Fe sale la mayor parte de las exportaciones del país. Santa Fe debe formar parte de la Mesa Nacional de Hidrovía. Pero no solo debemos tener un lugar como Provincia, también solicitamos la incorporación de la Bolsa de Comercio de Rosario y de la de Santa Fe”, concluyó Pullaro.