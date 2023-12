Xavi quiere al "Diablito" Echeverri y lo llenó de elogios

El director técnico de Barcelona, Xavi Hernández, admitió ayer el interés del club por fichar al joven delantero de River Plate y del seleccionado argentino sub 17 Claudio "Diablito" Echeverri, a quien definió como "un futbolista diferencial".

En la conferencia de prensa previa al juego de mañana ante Valencia, el entrenador catalán fue consultado por el argentino ante la inminencia de la apertura del mercado de invierno en Europa: "Sí que lo conozco, es un talento".

Xavi calificó al chaqueño como "un futbolista diferencial" pero desligó las posibilidades de su arribo al "área de scouting, que está en ello".

Echeverri, de 17 años, deslumbró al fútbol europeo con su reciente actuación en el Mundial Sub 17 en Indonesia, donde anotó cinco goles en siete partidos con presentaciones brillantes como la del triplete a Brasil en cuartos de final.

En primera división, el "Diablito" lleva jugados cinco encuentros con River -ninguno como titular-, todavía no marcó tantos pero sí entregó una asistencia.

La prensa catalana publicó esta semana que Barcelona inició los primeros contactos con River para asegurarse a la joya argentina, por la que estaría dispuesto a pagar unos 30 millones de euros, por encima de la cláusula de rescisión de su contrato en Núñez, fijada en 25 millones.

El chaqueño tiene contrato firmado con River hasta el 31 de diciembre de 2024.