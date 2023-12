Boca: cuenta regresiva para las elecciones del domingo

Boca entró en la cuenta regresiva para las históricas elecciones que, luego de distintas instancias judiciales, se harán el domingo y enfrentarán dos modelos claramente contrapuestos, encarnados por el ídolo Juan Román Riquelme y el expresidente del club y de la Argentina Mauricio Macri.

Riquelme será el candidato a presidente por el oficialismo, dado que en la actualidad es vice del club con Jorge Ameal, que lo vuelve a acompañar en la fórmula pero con roles invertidos. Macri, por su parte, es el emblema de la oposición, aunque irá como candidato a vicepresidente de Andrés Ibarra, exministro de Modernización de la Nación.

Justamente, la oposición presentó este jueves una nueva cautelar para que los 13.364 socios activos objetados por "irregularidades en el padrón" que finalmente fueron habilitados por la Justicia para votar, lo hagan, pero en mesas separadas.

Si bien la Justicia deberá expedirse rápidamente al respecto, la realización de las elecciones del próximo domingo no corren peligro.

El "mundo Boca" espera así una de las elecciones más importantes en sus 118 años de vida, mientras los candidatos se mantienen expectantes y por ahora en silencio con los medios.

Hasta el momento ninguna de las dos listas anunció un cierre de campaña y es difícil que se tome una decisión al respecto: son las redes sociales el campo de batalla para mostrar cada uno sus ideas y "machacar" sobre las debilidades del otro.

Sin duda que la fuerte imagen de Román, el ídolo de Boca, y de Macri, el presidente que consiguió más títulos, se llevan todos los halagos y rechazos. Y es que detrás de ellos también esta en juego la famosa "grieta" de la política nacional: seguramente el que gane trascenderá el ámbito de la pelota.

Por eso esta elección "xeneize" es diferente a todas y tiene un interés público como ninguna en su historia, a tal punto que el mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei, está en el padrón como socio activo y si quiere puede votar.



En distintas oportunidades, el flamante presidente argentino se pronunció en favor de la candidatura de Macri pero todavía no informó si tiene previsto ir a votar a la Bombonera.

Algunos comparan este escrutinio con el que se realizó en el club a finales de 1986, cuando de un lado estaban Antonio Alegre y Carlos Heller y del otro, Alberto J. Armando y Luis Conde.

La pelea en ese momento era entre Alegre (hombre ligado al radicalismo) y Heller (del partido comunista) ante la otra fórmula, que tenía el apoyo de "La 12" con José Barrita (El Abuelo) como líder y el bastión del peronismo de Antonio Cafiero detrás.

El oficialismo ganó esa elección con un final lamentable: una agresión a la hija de Heller por un integrante de la barra.

Seguramente otra cosa que le pondrá color y sabor a las elecciones del domingo será la participación de varios jugadores de la época de oro de Carlos Bianchi.

Entre ellos Martín Palermo tendrá todas las miradas, ya que seguramente estará presente en apoyo de la lista opositora y porque será el nuevo entrenador si gana la formula Ibarra-Macri.

El técnico, actualmente en Platense (el próximo sábado jugará la final de la Copa de la Liga en Santiago del Estero ante Rosario Central), puede votar ya que es socio activo. Se especula con que permanezca durante varias horas en la Bombonera tratando de sumar votos para la fórmula macrista.

Dirigentes de una de las agrupaciones que integran la oposición le revelaron a Télam que esa es una de las cartas o argumentos que quieren hacer pesar en el votante y más si el "Titán" logra salir campeón con el "Calamar".

De ese sector también participarán Diego Cagna, Rolando Schiavi y Roberto Abbondanzieri.

En tanto, del sector de Riquelme estarán Raúl Cascini, Marcelo Delgado, Blas Giunta, Clemente Rodríguez, Pablo Ledesma y Roberto Pasucci, entre otros que son socios pero que esta vez no podrán votar por ser empleados del club.

El domingo están habilitados 94.188 socios mayores de 18 años, con su cuota social al día y dos años de antigüedad hasta el 2 de noviembre, que podrán emitir sus votos en 288 mesas entre activos y vitalicios.

Por primera vez, los comicios se desarrollarán en el campo de juego del estadio de Brandsen 805, donde estarán montadas las tres carpas, y se espera que haya un récord de participación: se calcula entre 50.000 y 55.000 votantes (en 2019 fueron más de 36.000).

La estructura de carpas tuvo un costo de 400 mil dólares y los socios, luego de sufragar, podrán disfrutar en el primer piso del estadio de los diferentes negocios que venderán comida y bebidas para poder pasar varias horas en el estadio y también en la platea baja ver la elección o esperar los resultados.

El ingreso será por la zona de los palcos que dan a la calle del Valle Iberlucea en la intersección con Pinzón. Las categorías de socios habilitadas son vitalicio, activo, interior o exterior. Y no se podrá entrar con remeras o camisetas de Boca que digan el nombre de Riquelme o de alguno de los restantes candidatos.