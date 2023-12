Morel: "Que tengan el agasajo que merecen"

La subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Rafaela continúa trabajando en los preparativos de cara a una nueva edición de la Fiesta del Deporte, que se desarrollará el próximo miércoles 20 de diciembre en el Anfiteatro "Alfredo Williner".

Sobre este tema, Hugo Morel, flamante Subsecretario agradeció al equipo que se encuentra trabajando para que la fiesta pueda destacarse. "Estamos tomando la posta. Agradecido al equipo que tengo en la Municipalidad, donde están todos muy ocupados en este tema", señaló.

El funcionario también destacó que a partir del año que viene, buscarán darle una impronta diferente, con el sello de la nueva gestión, pero ahora es necesario "que nuestros deportistas tengan el agasajo que se merecen".

Además, Morel indicó que se encuentra charlando con destacados deportistas de la ciudad que se desempeñaron en distintas partes del mundo para que puedan estar presentes en el evento. "Aún no tengo confirmación, pero ojalá que podamos contar con varios de ellos, que se han destacado en el último tiempo", explicó.

Como ocurriera en ediciones anteriores, para este año no habrá un ganador único por terna sino que se hará una mención a cada uno de los deportistas. Sí habrá reconocimientos como son el Premio a la Trayectoria, el Premio Revelación, al Deportista Amateur, y la designación del Deportista del Año. "Esta última elección se define horas antes de que la fiesta inicie", comentó Morel.

Es importante señalar qué, en caso de las condiciones climáticas no acompañen, el evento se trasladará al Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano" en el mismo horario (20.30).