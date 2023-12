Ben Hur frente a Libertad en el primer capítulo de octavos

Un atractivo duelo entre dos equipos de la Liga Rafaelina tendremos este sábado en el marco de los octavos de final de la Región Litoral Sur del Regional Amateur. A partir de las 19, Ben Hur estará recibiendo a Libertad de Sunchales en el estadio Néstor Zenklusen, con el arbitraje del rosarino Maximiliano Macheroni. Será el partido de ida de esta segunda etapa de la competencia, donde empiezan los play offs. El segundo capítulo tendrá lugar el miércoles en la vecina ciudad.

Más allá de que ambas escuadras se conocen mucho ya que la mayoría de los futbolistas tuvieron la posibilidad de enfrentarse en Liga Rafaelina durante esta temporada, se espera que siempre pueda haber lugar para alguna sorpresa dentro del trámite como para ofrecer un espectáculo atractivo. No obstante, es cierto que en esta nueva modalidad, los recaudos defensivos siempre son mayores para evitar ir de atrás en el marcador.

Ben Hur superó la primera fase con tres victorias y tres empates, siendo primero por diferencia de gol. Por su parte, el "Cañonero" ganó también su zona, pero con cuatro victorias, un empate y una derrota. Los dos entrenadores tratan de que sus equipos busquen el arco rival, y sin dudas en estos primeros 90 minutos serán los dirigidos por Gustavo Barraza los que tengan las mayores obligaciones, suponiendo que el once de Gustavo Giorgi intentará lastimar de contragolpe.

Dentro de las particularidades que presenta el enfrentamiento, sin dudas merece un capítulo especial la presencia de Agustín Bianciotti enfrentando por primera vez al Club donde fue campeón y goleador, hasta su salida ciertamente polémica a Atlético a mitad de temporada.

Por el lado de la BH, nuevamente no estaría Joaquín Molina, ya que no se recuperó aún de una distensión muscular y sería preservado para la revancha.