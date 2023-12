Malestar por las retenciones de productores agropecuarios

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Arden los grupos de productores agropecuarios de whatsapp casi con la misma intensidad que durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner cuando se proponían y realizaban enormes tractorazos en las rutas nacionales y provinciales, en las marchas aparecía Patricia Bullrich que no dudaba en sumarse a las manifestaciones a pesar que recientemente se encumbró como una dirigente anti piquete.

Si bien los dirigentes de la Mesa de Enlace han expresado públicamente en la puerta de la secretaría de Bioeconomía que conduce el atónito académico Fernando Vilella, que hasta hoy no podía creer que el Gobierno del que forma parte haya decidido aumentar las retenciones a los productores agropecuarios, que "no hay que pensar en protestas por esta medida", la realidad indica que muchos productores de la zona núcleo se sienten traicionados por las primeras decisiones de los dirigentes de La Libertad Avanza y no entienden "qué tiene de liberal imponer retenciones a los ciudadanos que venden productos de calidad al exterior".

En la localidad de San Pedro, como en otras similares de importante actividad agropecuaria, Leandro N. Alem, General Viamonte, Bragado, General Arenales, Junín, Alberti, Rojas, todas de la provincia de Buenos Aires se advierte un fuerte malestar entre productores que se comunican a través de grupos de whatsapp con sus referentes regionales de las instituciones que integran la Mesa de Enlace a la que acusan de no poner la resistencia necesaria, como mínimo.

Sin embargo, los integrantes de la actividad productiva que más ha reaccionado hasta el momento contra la decisión del gobierno de Javier Milei es la que integran los productores lácteos.

"No damos más, entre los gobiernos kirchneristas, los planteos del gremio, Atilra, y ahora estos muchachos que quieren poner retenciones, todo indica que nos quieren fundir", sostuvo la propietaria de un campo donde trabaja para la industria de la lechería y que no puede creer que la próxima semana tenga que volver a reclamar contra una medida similar a la 125 de Martín Lousteau.

En Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) su titular, Carlos Castagnani, decía hace unos días "vamos a tener que ser pacientes con el nuevo gobierno", pero hacia el interior de la organización rural que preside, la paciencia parece estar llegando a su fin.

En los chats a los que accedió NA hay productores de Pergamino y de Entre Ríos que coincidieron en señalar que "los votamos para que desaparezcan y lo primero que hacen es reimplantarlas, peor que Alberto Fernández, no se entiende lo que está haciendo la mesa de desenlace, están escondidos y pidiendo paciencia. No hay más paciencia en la Argentina".

Gabriel de Raedemaker, exvicepresidente de CRA, afirmó que existe "una enorme cuota de preocupación por esta medida de subir este impuesto tan injusto e inútil".

Adrián Nogales, un productor de la Federación Agraria, en diálogo con NA dijo: "parece que Caputo afirma que las van a terminar sacando a las retenciones en una etapa futura de acciones del gobierno de Milei, pero cuando uno se quema con leche cuando ve una vaca, llora. Sabés cuantas promesas tengo acumuladas de los políticos y sus economistas".

Andrea Passerini, productora del oeste bonaerense y referente del sector en CRA, dijo al portal Bichos de Campo: "Tienen que entender que la vaca come dólares y produce pesos. Acá van a ir a ordeñar vacas el que pueda sobrevivir, que va a ser una elite del sector. Por supuesto que aplicar derechos de exportación al 15% empeora profundamente la situación de los tambos, porque acá el eslabón que ajusta realmente es el que ordeña y tiene que entregar la leche todos los días".

El exfuncionario Juan José Bahillo, antecesor en el cargo de Fernando Vilella, en declaraciones a NA señaló: "Gravar impuestos nuevamente como lo hizo Mauricio Macri en el año 2018 a las economías regionales con alícuotas de retenciones, es realmente un desaliento total y absoluto a la producción, la mayoría son pequeños productores" y añadió "nosotros, con la decisión de Sergio Massa, habíamos iniciado un camino y en un sendero muy prudente, donde fuimos bajando retenciones a la lechería, a la vitivinicultura, al arroz, al sector foresto industrial, a la miel, a la nuez, a los cítricos, al maní, entre otros".

La mecha está corta en el campo. Casi ninguno de los productores, que en su mayoría votaron al gobierno actual, pueden comprender la reciente decisión de aumentar las retenciones que serán analizadas por los legisladores del Congreso nacional a partir de la semana entrante.