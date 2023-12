Caputo dijo que la inflación ya corre al 3.700% anual

El costo de vida se proyecta a un 3.700% anual si no se toman medidas drásticas, porque ya corre a un ritmo del 1% diario, lo que claramente es una "catástrofe", aseguró esta noche el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sorprendió al asegurar que la idea de dolarizar sigue en pie, aunque no en lo inmediato."La inflación da un 3.700%, a razón de 1% diario. Si se analizan los números, no son exagerados", explicó el ministro, y alertó que se está ante una "catástrofe". "Es la peor herencia de la historia" argentina, enfatizó Caputo en una entrevista con el canal LaNación+.Además, el ministro de Economía aseguró que el Gobierno comenzó con un "plan de estabilización ortodoxo clásico" y que está en ese proceso "muy confiado". El funcionario insistió con que el "corazón del programa siempre fue fiscal" y enfatizó que su "coincidencia con el presidente Milei en esto es absoluta".En cuanto al escenario cambiario, Caputo dijo que los 20 puntos de financiamiento del déficit con emisión monetaria hacen muy difícil salir del cepo". "Dentro del programa de estabilización tenemos esta ancla fiscal necesaria para disminuir la inflación y el complemento lo ha hecho el Banco Central con las medidas de índole monetaria. Estamos garantizando la independencia del Banco Central y reduciendo la emisión fuertemente", señaló el ministro de Economía.INFLACIÓN Y DOLARIZACIÓNCaputo alertó que la inflación se aceleró y ya está creciendo a un ritmo del 1 por ciento diario, y reveló que "se está trabajando en un decreto de desregulación abarcativo que incluirá reformas estructurales como la boleta única y la eliminación de las PASO, entre otros."Estamos con un paciente que está en terapia intensiva", señaló Caputo, e insistió: "La inflación da una 3.700% una razón de 1% diario, si analizás los números no son exagerados".Caputo aseguró que si bien tanto la dolarización como el cierre del Banco Central "siguen siendo banderas", el punto de partida hoy es "controlar el caos" y explicó que el Gobierno comenzó con un plan de estabilización ortodoxo clásico."Estamos en ese proceso, pero estamos muy confiados", aseguró. Y en esa línea detalló "dentro del programa de estabilización tenemos este ancla fiscal necesaria para disminuir la inflación y el complemento lo ha hecho el Banco Central con las medidas de índole monetaria. Estamos garantizando la independencia del Banco Central y reduciendo la emisión".Por su parte, el ministro de Economía desestimó una nueva devaluación en el corto plazo. "El tipo de cambio se lo llevó prácticamente al tipo del dólar libre (por encima de $800) a sabiendas de que iba a venir una inflación del 20%, para poder contener esa inflación reprimida. Porque si nosotros lo subíamos a 500, la inflación iba a venir igual", explicó.JUBILADOSEn este marco, Caputo se refirió a la pérdida adquisitiva de los jubilados. "Iban a perder en términos reales todavía 25 a 40% más. Con la fórmula actual han perdido casi 23%. Entonces, no se podía permitir que sigan perdiendo en los próximos meses", manifestó. "Esa fórmula no le sirve a nadie, todo el tiempo han tenido que compensarla con bonos. Entonces, saquémosla", sentenció.En cuanto a quienes sostienen que en su momento él estatizó la deuda del Banco Central, cuando era su presidente en el gobierno de Mauricio Macri, Caputo respondió: "Es una chicana política". (NA)