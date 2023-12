Límites para la ministra

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, intentó sin suerte nombrar a un nuevo jefe y subjefe de la Policía Federal, ya que el mileísmo no se lo permitió de momento, por lo que fue ratificado el comisario general Luis Alejandro Rolle al frente de la PFA.

De esa manera, Rolle y el comisario general Mariano Giuffra como subjefe serán quienes encabecen la Fuerza, pese a los esfuerzos de Bullrich por introducir cambios.

Fuentes policiales revelaron a Noticias Argentinas que el impedimento hacia la presidenta del PRO no solo fue en la Federal, sino también en las otras tres fuerzas (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria).

La misma situación habría ocurrido con el ministro de Defensa, Luis Petri, quien al llegar a la cartera no pudo nombrar a los jefes del Estado Mayor Conjunto, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. (NA)