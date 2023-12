Olivares: “El gobernador Pullaro pidió pagar el aguinaldo antes de las Fiestas”

El ministro de Economía, Pablo Olivares, anunció ayer que el pago del aguinaldo a los agentes provinciales se realizará antes de las Fiestas de Fin de Año. Fue durante un contacto con los medios de prensa en el hall de Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe, y luego de haber mantenido una reunión con el gobernador Maximiliano Pullaro para monitorear la economía provincial y el impacto de los anuncios del gobierno nacional.

Olivares sostuvo que pese a las dificultades y el déficit con que se recibió la Provincia, “queremos llevar tranquilidad ya que se me ha instruido para maximizar todos los dispositivos financieros que tiene al alcance el gobierno provincial para abonar los aguinaldos que corresponden al segundo semestre de este año, y que los trabajadores públicos y los pasivos de la caja de jubilaciones de la provincia puedan contar con él antes de las fiestas”, y adelantó que “en el día de mañana (por el viernes) vamos a dar a conocer el cronograma de los días en que se abone”, sentenció.

De todos modos, admitió que "el incremento inflacionario va a impactar en profundizar el déficit con el que hemos recibido la provincia". "El Presidente (de la Nación) ha hecho un diagnóstico descarnado, pero realista de la situación, y en ese sentido se ha anunciado el plan que el ministro (de Economía de la Nación, Luis) Caputo detalló. Eso en el corto y mediano plazo va a generar una situación más complicada sobre la finanzas provinciales, por lo tanto también es parte del análisis que hemos hecho con el gobernador la forma de extremar el ingenio, extremar el trabajo y la intensidad de la búsqueda de mecanismos para que esa mayor complicación que van a tener las finanzas públicas tenga el menor impacto posible sobre los servicios al ciudadano", detalló el ministro.

En otro orden, y al ser consultado por la continuidad del programa Billetera Santa Fe, Olivares explicó que “el compromiso de la provincia es que los beneficios continúen y puedan expandirse”, y recordó que “durante la transición hemos pedido información sobre quiénes son las personas que utilizan el subsidio, pero no la tuvimos. Es decir, hasta este momento, la provincia no sabe si está siendo utilizada por narcotraficantes, por personas que están en situación prófuga o por personas que residen en otras provincias y la utilizan en zonas limítrofes”.

Luego, graficó que “el subsidio de Billetera Santa Fe representa hoy para la Provincia lo que podría invertirse en construir una escuela por mes o una ruta por año”. Y continuó: “Estamos trabajando para que el agente financiero y los privados puedan expandir los beneficios a los usuarios y la provincia de Santa Fe se pueda abocar a entender qué usuarios están en sectores socialmente prioritarios para poder adecuar políticas de ingresos orientadas a ellos”, confirmó Olivares.

Respecto de la continuidad del Boleto Educativo Gratuito, el funcionario contó que “es un tema que planteamos con el gobernador: se trata de un derecho que se ha garantizado y que tiene ver con la asistencia y la provisión de un servicio esencial como es la educación, y por lo tanto la provincia de Santa Fe va a hacer todo el esfuerzo posible para garantizar su mantenimiento”, sostuvo.

Además, el ministro Olivares adelantó que “en los próximos días enviaremos a la Legislatura el proyecto de Ley Tributaria”. “La provincia hará un esfuerzo para tratar que los mayores recursos que obtenga no tengan que caer sobre los sectores que producen y que, al mismo tiempo, los contribuyentes cumplidores tengan incrementos por debajo de la inflación y acompañados por el crecimiento del salario”, aseveró Olivares. También confirmó la continuidad de la estabilidad tributaria Pyme.