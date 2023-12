Con fuerte apoyo, Alassia asumió como presidente de Sociedad Rural de Rafaela

Cuando se realizó la Expo Rural 2023, en septiembre pasado, la dirigencia de Sociedad Rural de Rafaela ya había anticipado que Leonardo Alassia, hasta ese momento vicepresidente, se transformaría en el sucesor de Norma Bessone en la presidencia de la influyente entidad. La asamblea general que se realizó ayer, en el flamante SUM ubicado en el predio de avenida Brasil, formalizó en términos administrativos y legales el consenso al que habían arribado los socios.

De la asamblea participaron la presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe; Sara Gardiol, el ex titular de la Rural rafaelina, Pedro Rostagno, el secretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia, Ignacio Mántaras; el secretario de Infraestructura, Mauricio Basso; y en representación del intendente municipal, Leonardo Viotti, la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf.

Como parte del proceso tradicional de estos encuentro se reconocieron como socios honorarios a Eduardo Lovera y Carlos Canavesio, además de las empresas Hacendados de Rafaela y Establecimiento Armando SA, por haber cumplido más de cuarenta años dentro de nuestra institución.

Después de dos mandatos y cuatro años de intensa gestión, Norma Bessone se despidió del máximo cargo de la Rural, donde destacó haber trabajado con el equipo completo de la entidad para sostener en pie a las unidades productivas de la región. Con el eje en los valores, en las acciones político-gremiales, se trabajó fuertemente en problemas de seguridad rural, ambientales, infraestructura, capacitación, el intercambio interinstitucional, pero también se concretaron las diferentes ExpoRural, incluso durante la pandemia, los Simposios Internacionales de Lechería, las actividades tradicionales, los remates, entre tantas otras actividades.

“Mostramos el esfuerzo de quienes apuestan por el enorme abanico de posibilidades que ofrecen las producciones alternativas y seguimos confirmando la excelencia ganadera y lechera de nuestra pista, en la que la raza Holando es vedette indiscutida, con cita de las más prestigiosas cabañas del país”, sostuvo Bessone al repasar un mandato de cuatro años.

La ahora ex presidenta indicó que “el entramado y la articulación público-privada son constantes, sostenibles y de alto impacto. Los resultados están a la vista. Hemos logrado mejoras importantísimas en la infraestructura del predio ferial y pudimos inaugurar un SUM tecnológico único en la ciudad”, gracias al trabajo en equipo, que del mismo modo se articuló en estos años con las entidades superiores como lo son la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe y Confederaciones Rurales Argentinas, aportando “activamente voz y representación a las problemáticas locales, en los círculos de decisiones provincial y nacional”.

“Le pido a todos los productores que se acerquen a la Sociedad Rural con ideas y acciones. Corren tiempos que nos exigen más que nunca institucionalizar nuestras propuestas para construir y desarrollar eficientemente la rica e inagotable producción de nuestro campo. Porque, como bien sabemos, si el campo crece el país avanza. Nuevos desafíos se presentan. El optimismo nos impulsa a nuevas formas y maneras de pensar el futuro. La tecnología debe ser nuestra aliada. El compromiso constructivo debe estar en el respeto por los tiempos de la naturaleza y por el triple impacto que generan nuestras acciones”, afirmó Bessone.

Por último, Bessone llamó a apoyar en la presidencia a Leonardo Alassia, sobre quien “su juventud y su auténtico perfil enraizado en el corazón mismo de nuestro sector productivo constituyen la promesa de un futuro lleno de esperanzas”.

Por su parte, Leonardo Alassia recordó que su ingreso a la institución fue en 2005 durante la realización de la ExpoRural a partir de una invitación del ex presidente, Juan Imvinkelried. “Cada paso desde entonces ha sido una lección, y cada desafío ha sido una oportunidad de crecimiento”, expresó.

Este productor agropecuario de Egusquiza -trabaja un campo en sociedad con su tío Adrián Alassia-, reconoció el acompañamiento incondicional de su esposa Laura, el orgullo de compartir esta tarea mientras crece su hijo Constantino, pero también reconoció el aporte de todo el grupo de trabajo que hace a la Rural de Rafaela, a su gerente, a los colaboradores de todas las áreas que le dan fuerza a la institución.

“Sin ustedes, la Rural sería solo un nombre; con ustedes, es una fuerza viva que impulsa nuestro compromiso con el sector y con la comunidad”, resaltó Alassia. "Soy la cuarta generación de productores tamberos, que es la actividad principal de la empresa que hoy tiene a 330 vacas en ordeño, además de hacer agricultura; y ganadería de cría bovina de la raza Braford en 900 hectáreas de una típica empresa agropecuaria de nuestra zona, de actividad mixta", había expresado el dirigente en una publicación institucional de la Rural.

Con el cursado completo de la licenciatura en Comercio Exterior y con el trabajo final pendiente, Alassia hizo referencia a los desafíos de su gestión. "Asumimos el liderazgo en un momento crucial. La Sociedad Rural de Rafaela no es solo defensora de los productores agropecuarios, sino una parte vital del tejido social y político de la tercera ciudad más importante de la provincia de Santa Fe. Cada acción que tomemos resonará en toda la comunidad, y es nuestro deber abrazar este desafío con responsabilidad, unidad, consenso y diálogo", afirmó.

Consideró que lo que viene “es una motivación importante de subrayar, pero también un objetivo de trabajo en común, que no puede ser llevado adelante por una sola persona, sino que requiere del compromiso de un equipo sólido de trabajo, como lo tiene nuestra entidad”.

“Vivimos tiempos de cambios disruptivos a nivel nacional, y la incertidumbre nos rodea. Las ansias de conocer cuáles serán no solo las políticas relacionadas al sector, sino lo que parece ser un cambio de época, hoy nos presentan un signo de interrogación gigante. Pero, en medio de esta incertidumbre, debemos mantener viva la esperanza de un futuro mejor. Nos enfrentamos a desafíos enormes, pero también a oportunidades inigualables para restaurar y fortalecer la actividad agropecuaria”, subrayó Alassia.

Asimismo, puntualizó que a pesar de las últimas dos décadas complejas, “en la Sociedad Rural de Rafaela declaramos nuestra determinación de sanar esas heridas y avanzar hacia un futuro más próspero. Lo reitero con auténtica firmeza: en este viaje, no estoy solo; somos un equipo. Juntos, superaremos los desafíos, alcanzaremos nuevos logros y construiremos un futuro sólido para la Sociedad Rural de Rafaela, para el sector agropecuario y para nuestra amada ciudad. Gracias por confiar en mí”, concluyó ante un auditorio que aplaudió sus palabras y celebró su designación, siendo acompañado por toda la Comisión Directiva para cerrar el evento.