La industria santafesina cayó 9,8% en septiembre

El nivel de actividad de la industria manufacturera en Santa Fe registró en septiembre una disminución de 9,8% interanual, acumulando en los primeros nueves meses del año una retracción de 7,4% en relación a igual período del 2022. Así lo refleja el nuevo informe de Actualidad sectorial que elabora la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), en el que se afirma que luego de alcanzar en 2022 un registro máximo de producción, desde el último trimestre de ese año, numerosas e importantes actividades agroindustriales santafesinas se encuentran impactadas de manera plena por los efectos de la severa sequía traccionando a la baja y de manera acentuada la producción manufacturera.

A la hora de explicar la caída, el documento menciona a los inconvenientes en el abastecimiento de insumos importados cruciales para el proceso productivo -por decisión del Gobierno nacional ante la escasez de dólares- y la sequía que afectó la cosecha de cereales y oleaginosas en la última campaña agrícola.

"En un contexto de incertidumbre macroeconómica y escasez de divisas, continuaron las restricciones para pagar al exterior propiciando tensiones en la actividad por las mayores deudas comerciales de las empresas", sostiene el reporte de FISFE. Según un reciente informe del Banco Central, la deuda por importaciones de bienes habría registrado un aumento de 11.800 millones de dólares en los primeros 9 meses del año, generando que la relación entre el endeudamiento externo y el nivel de las importaciones alcance un 51,8%.

Y en lo que constituye un dato alarmante, el documento señala que la demanda externa de productos industriales en Santa Fe muestra una generalizada y acentuada disminución que desalienta la actividad de varios sectores fabriles.

En este escenario, las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial en Santa Fe presentaron en septiembre de 2023 los siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior: Prendas de vestir (+7,6%), Autopartes (+4,5%), Molienda de cereales (+0,8%), Máquinas de uso general (+0,2%), Industria siderúrgica (+0,2%), Máquinas de uso especial (-0,2%), Papel y productos papel (-1,9%), Manufacturas de plástico (-3,2%), Productos metálicos para uso estructural (-3,2%), Edición e impresión (-4,1%),Productos lácteos (-6,8%), Carne vacuna (-7,4%), Muebles y colchones (-7,4%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (-7,9%), Vehículos automotores (-9,2%), Fiambres y embutidos (-10,3%), Maquinaria agropecuaria (-18,7%), Molienda de oleaginosas (-33,8%), y Carrocerías-Remolques (-42,2%).

FISFE lamentó que "en septiembre de 2023 prácticamente dos terceras partes de las actividades fabriles registraron menor nivel de producción en relación al mismo mes del año anterior". "En Santa Fe desde fines de 2022 y hasta el presente se deteriora paulatinamente la proporción de ramas industriales con resultados positivos interanuales" agrega con tono pesimista.

De todos modos, no todo está mal: con trayectoria positiva en los seis últimos meses sobresalen galletitas y productos de panadería; prendas de vestir; materias primas plásticas y caucho sintético; detergentes y jabones; aluminio, y maquinaria de uso general.

En el otro extremo, fiambres y embutidos; molienda de oleaginosas; productos lácteos; edición e impresión; agroquímicos, pinturas; otros productos de caucho; minerales no metálicos; cerámica, productos metálicos para uso estructural; maquinaria agropecuaria y de uso especial; aparatos de uso doméstico; y carrocerías-remolques muestran menor nivel de actividad en los seis últimos meses. La porción de ramas con resultados negativos en ese lapso triplica a las que presentaron resultados positivos.

En el mismo sentido, la demanda de energía eléctrica por parte de un importante grupo de grandes usuarios industriales con actividad en la provincia de Santa Fe presentó en septiembre de 2023 una caída de 8,5% en relación al mismo mes del año anterior. En nuevo meses disminuyó un 5,1% respecto del año anterior.

Con respecto a los niveles de empleo, en la provincia de Santa Fe el total de trabajadores asalariados registrados en el conjunto de actividades económicas del sector privado atraviesa una prolongada etapa de recuperación, iniciada en el segundo semestre de 2020 y que se extiende hasta la actualidad, subraya FISFE.

Así, en el mes de agosto de 2023 el empleo registrado creció un 2,4% interanual, superando los 551 mil trabajadores asalariados. Desde el nivel mínimo de empleo observado en julio de 2020 y hasta agosto de 2023 se incorporaron a la economía santafesina más de 58 mil trabajadores asalariados.

"Este importante período de mayor nivel de ocupación que se extiende por más de tres años, revierte la situación de 2018 y 2019, cuando por entonces se perdieron en nuestra provincia más de 17 mil puestos de trabajo en el sector privado", considera el informe. En tanto, en agosto último el empleo registrado en la Provincia se expandió un 2,4% interanual; no obstante, en los últimos meses se advierte una cierta desaceleración, recortando paulatinamente el ritmo de crecimiento de 4,8% observado durante todo el año 2022.

Entre las actividades económicas que alcanzan mayor ritmo de expansión de su nivel de empleo sobresale comercio, industria manufacturera y ciertos servicios. El total de trabajadores asalariados en Santa Fe creció en las principales actividades, pues en agosto de 2023 el empleo privado presentó los siguientes resultados: Comercio (4,1%); Resto de actividades y servicios (3,5%); Industria manufacturera (2,0%); Agricultura y ganadería (1,7%); Construcción (1,3%); Información y comunicaciones (0,5%); Actividades administrativas y de apoyo (0,1%); Intermediación financiera y de seguros (-0,3%); Servicios de transporte y almacenamiento (-0,4%).

Asimismo, el empleo privado industrial continuó creciendo en agosto con una expansión de 2% interanual. Las ramas industriales con mayores incrementos de sus puestos de trabajo fueron productos alimenticios (2,3%), productos metálicos (5,8%), productos de cuero (6,2%), prendas de vestir (10,2%), y equipos electrónicos (7,7%). Contrariamente, automotores (-1,2%), reparación de maquinaria y equipo (-5,4%), productos de madera (-2,7%), y equipo de transporte (-3,2%) son las actividades manufactureras que registraron un menor nivel de empleo respecto de 2022.



SECTOR METALÚRGICO

El nivel de actividad de la industria metalúrgica en la provincia de Santa Fe presentó en el mes de septiembre de 2023 una disminución de 11,8% interanual. En el período enero-septiembre la producción sectorial acumuló una baja de 3,8% en relación al año anterior. Al interior del complejo metalúrgico en septiembre de 2023 se observaron los siguientes resultados: fundición (-7,8%); productos metálicos p/uso estructural (-3,2%); otros productos de metal y servicios de trabajo (-7,9%); maquinaria de uso general (+0,2%); maquinaria agropecuaria (-18,7%); maquinaria de uso especial (-0,2%); aparatos de uso doméstico (-2,9%); equipos y aparatos eléctricos (-15,5%); carrocerías y remolques (-42,2%); autopartes (+4,5%), y motocicletas (+9,8%).

Diez sectores, sobre un total de quince analizados, mostraron menor actividad en relación a septiembre de 2022, en parte por la menor demanda de la actividad de la construcción, la agricultura y el transporte.

Por otra parte, desde septiembre de 2020 y hasta el presente el total de trabajadores asalariados en la industria metalúrgica santafesina se expande en términos interanuales, consolidando una etapa de recuperación y crecimiento del empleo formal de tres años consecutivos. Con más de 58 mil trabajadores asalariados registrados, el empleo en la industria metalúrgica se expandió en julio de 2023 un 1,9% interanual. No obstante, en los últimos meses se aprecia una clara desaceleración. El actual nivel de empleo metalúrgico se ubica 22,1% por encima respecto del registro mínimo enfrentado en mayo de 2020 (pandemia), una cifra equivalente a la creación de 10.500 puestos de trabajo registrados.