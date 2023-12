Inusual y emotiva sesión en el Concejo con la presencia de Payamédicos Rafaela

En la primera sesión bajo la presidencia de Lisandro Mársico, y con los concejales electos este año junto a Augusto Rolando que se incorporó en reemplazo del actual Intendente, el recinto del Concejo Municipal se colmó de color, alegría y emoción. Es que en el mismo inicio de la reunión parlamentaria de este jueves se trató el proyecto de resolución impulsado por el bloque del Frente de Todos, a través del cual se reconocen los 10 primeros años de trabajo voluntario del Grupo Payamédicos Rafaela que hoy cuenta con 25 integrantes.

La misión de esta organización no gubernamental "es contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado y acompañar diversas actividades tendientes al cuidado de la salud y prevención de enfermedades, como así también el desarrollo de diferentes campañas de concientización de donación de órganos, tejidos y sangre".

Durante el debate, todos los concejales les brindaron hermosas palabras de admiración y agradecimiento por hacer que los momentos difíciles de pacientes, sean pintados con sonrisas y caricias al alma.

Comenzó la concejal Valeria Soltermam: “El acompañamiento emocional en ciertos momentos de la vida es indispensable. “Los medicamentos curan el dolor, pero solo el amor puede aliviar el sufrimiento”, esto decía el máximo referente de Payamédicos a nivel mundial Patch Adams (cuya historia se popularizó de la mano del cine a través de una recordada película de 1998 protagonizada por Robin Williams). Acercarse a un semejante para intentar aliviar su dolor debe ser de las cosas más humanas, por eso nuestro reconocimiento”.

Por su parte, el concejal y doctor Martín Racca, comentó desde su experiencia al haber trabajado durante 15 años en el Hospital Jaime Ferré. “A pesar de las urgencias que se viven a veces, con el correr del tiempo y la generación de un vínculo con todos los actores que intervienen en un nosocomio, se van liberando tensiones y en algún momento llega la sonrisa produciéndose momentos mágicos en una guardia o en un servicio de internación. Rescato el trabajo por el otro, genuino y no remunerado. Sabemos lo que hace la sonrisa en la humanidad. Algunos que estuvieron internados al cuidado de un niño con una patología grave y que vieron la intervención de Payamédicos en el Hospital, estarán diciendo: qué bueno que el Concejo los reconozca”, resaltó.

Luego de que los ediles hablaron, los siete simpáticos y ocurrentes payamédicos presentes pasaron con humor, gracia y emoción a recibir una distinción, enfundados en sus habituales trajes de color, narices rojas o naranjas y pelucas multicolor que desestructuraron al máximo el recinto legislativo. Estuvieron acompañados por el profesor y encargado del Grupo César Maldonado -porque para integrar el espacio hay que prepararse y capacitarse-, y por Graciela Fontanari, fundadora del Grupo Payamédicos Rafaela, quien luego expresó a diario LA OPINIÓN su gran satisfacción: “Fundar este Grupo en la ciudad fue un sueño cumplido para mí. Quise traer a la gente felicidad, darle amor, y poder crear un mundo mejor”.

En la Argentina, Payamédicos es la Asociación Civil sin fines de lucro fundada en 2002 por el doctor José Pellucchi (médico psiquiatra, actor y payaso teatral) que hoy cuentan con más de 7000 integrantes. Como dato adicional, el 5 de noviembre se celebra el Día del Payamédico.



PROYECTOS DE ORDENANZA APROBADOS

En cuanto a los proyectos de ordenanza aprobados, el primero hace referencia al Régimen Temporal para la Contratación Directa de Bienes y Servicios por un plazo de seis meses, facultándose al Departamento Ejecutivo Municipal realizar la contratación directa para la adquisición de alimentos, insumos, bienes y servicios necesarios para asegurar la continuidad del normal funcionamiento de la gestión.

En tiempos de inflación y cambios de precios, el Municipio requiere de esta herramienta más "ejecutiva" que una licitación pública. El Régimen estuvo vigente durante todo este año, por lo que ahora continuará al menos por seis meses más durante el primer semestre del 2024.

Al respecto, el concejal Racca expresó antes de votar refiriéndose al cambio de roles oposición-oficialismo: “Siempre fue ardua la aprobación de la modificación de la Ordenanza 3090, aunque siempre apelamos a la transparencia y a la honorabilidad en el manejo de las cuentas. A veces del otro lado teníamos la siembra de la suspicacia, de poner en duda el trabajo de nuestros compañeros encargados de las compras. Nosotros vamos a acompañar porque sabemos cómo viene trabajando la Secretaría de Hacienda y Finanzas y como trabaja la Dirección de Compras, y de las dificultades que tenían para comprar”.

El concejal Mondino respondió con cierta acidez. “Es una realidad que hay un cambio de roles, pero la otra realidad evidente es que hay un gobierno local que asumió hace apenas 72 horas, y también que las gestiones nacionales nos han dejado un país en el colapso. Es importante no olvidarnos de todo, y con esto no pongo en duda la transparencia de la anterior gestión municipal; siempre fuimos sensibles y hemos aprobado las autorizaciones para comprar en un contexto inflacionario tremendo. También es bueno resaltar que lo que se está pidiendo es comprar cosas esenciales y básicas para el funcionamiento del Municipio”, dijo.

Otro proyecto aprobado fue el que condona una deuda vencida de permiso de edificación de obras privadas del Catastro N.º 12.035 al Club Provincial, Social, Cultural y Deportivo de Rafaela. Al defender la iniciativa, el concejal de Juntos por el Cambio Augusto Rolando expresó: “Se solicita como Cuerpo que tengamos consideración respecto a una deuda que tienen en su permiso de edificación. Tengo la fortuna de poder conocer ese lugar, y puedo dar crédito del rol social que tiene el Cubo y la importancia que tiene para esa zona de la ciudad. Además, tenemos que considerar que en ese lugar han funcionado talleres de la Municipalidad, la vecinal del barrio Villa Aero Club en una época, y algunas actividades religiosas. Es de usos y costumbres de este Cuerpo poder comprender el rol social y cultural de este tipo de espacios para la ciudad y el impacto que generan en los vecinos. Es por eso que estamos dispuestos a acompañar esta condonación de la deuda para también animarlos a que sigan cumpliendo su rol social”.

También se aprobó el proyecto a través del cual se acepta y agradece la donación efectuada por Daniel Luis Amílcar Ferrero (por derecho propio y en carácter de Apoderado de María Haideé Bertolaccini) de una fracción de terreno de su propiedad para ser destinada a Espacio Verde, uso comunitario y/u otro uso que el Municipio determine, según Plano de Mensura inscripto bajo el Nº 151.543 ubicada en parte de la Concesión N 254 de esta ciudad.



DOS PROYECTOS VOLVIERON A COMISIÓN

Uno de los proyectos que volvió a Comisión para seguir bajo análisis es que contempla el Convenio Urbanístico que la Municipalidad suscribió con Sergio Grazioli, Hugo Grazioli y Mariano Grazioli, a través del cual las partes acordaron la subdivisión del inmueble Catastro Nº 12.675 de la ciudad ubicado en barrio Pizzurno. Hay detalles técnicos que el nuevo Gobierno municipal pretende revisar.

El otro proyecto que no se trató y retornó a comisión es el vinculado a la obra de pavimento del Camino Público N° 6 entre la Ruta 34 y la Variante Rafaela, en el área industrial, que está contemplado en un convenio firmado entre la Municipalidad y la Dirección de Vialidad Nacional, que debía aportar los fondos. Si bien el proyecto fue licitado en dos oportunidades, nunca se ejecutó debido a que las ofertas superaron sustancialmente los presupuestos oficiales.

Al respecto, el concejal Mondino expresó: “Las áreas técnicas nos pidieron, en virtud de haber asumido recientemente los nuevos secretarios, volverlo a Comisión para evaluarlo y realizar las gestiones necesarias, sobre todo en este tema que es sobre Vialidad Nacional, y donde hoy en el Distrito Santa Fe todavía no están las nuevas autoridades designadas”. Al respecto, el concejal Juan Senn le contestó: “Estaba la posibilidad de que el proyecto vuelva a Comisión si no se tenían las aprobaciones de las áreas técnicas, pero pedimos expresamente al Ejecutivo que revea el tema lo antes posible porque nos quedan solo dos sesiones para terminar el año. La idea es tratarlo antes de fin de año ya que entendemos que es un Convenio Marco, no es un llamado a licitación que obliga al Ejecutivo a que se lleve adelante la obra. Establece los parámetros de que el camino N° 6, a través de un convenio con Vialidad Nacional, se pavimente en un paso posterior a un llamado a licitación”.



DESIGNACIÓN DE SECRETARIOS

Sobre tablas, se trataron los proyectos de resolución sobre la designación de secretarios al haber asumido nuevos concejales y reordenarse internamente el Concejo Municipal, los que fueron aprobados sin contratiempos.

Así, Carina Lombardo será secretaria del concejal Racca; Felicitas Brekes de Lisandro Mársico; Paola Baretta de Carla Boidi, José Bruno de María Paz Caruso; Federico Audagna de Augusto Rolando y Exequiel Chaves de Mabel Fossatti.