Rafaela podría ser la cita el año próximo de la octava fecha del Turismo Carretera

Por Víctor Hugo Fux



Desde la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) se informó que el próximo jueves 21 de diciembre se presentarán oficialmente los calendarios de las categorías que fiscaliza la entidad con sede en el barrio porteño de Caballito.

En esa oportunidad se dará a conocer las fechas de las competencias que van a disputar el Turismo Carretera, TC Pista, TC Pick Up, TC Pista Pick Up, TC Mouras y TC Pista Mouras durante el próximo año.

El anuncio se realizará en la sede de la entidad fiscalizadora de calle Bogotá, en el barrio porteño de Caballito.

Hasta el momento, por todo lo expresado, no hay información de parte de la institución, ya circularon algunos trascendidos, puntualmente en el caso del Turismo Carretera y el TC Pista.

En la categoría más popular y convocante del automovilismo de nuestro país, Rafaela tendría su lugar en el respectivo campeonato, con la organización de la octava fecha por parte del Club Atlético.

Esa programación, siempre de manera extraoficial, se podría desarrollar el fin de semana del 6 y 7 de julio en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

Serán 15 fechas, correspondiendo las 10 primeras a la Etapa Regular y las cinco últimas a la "Copa de Oro" (Turismo Carretera) y "Copa de Plata" (TC Pista).

Entre las principales novedades se destacan las dos visitas que se realizarán al autódromo "Provincia de La Pampa" de Toay, el regreso al autódromo "Ciudad de Paraná" y el cierre de la temporada en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata.

El calendario tentativo incluiría las siguientes carreras y escenarios:

Primera fecha: El Calafate (Santa Cruz).

Segunda fecha: Viedma (Río Negro).

Tercera fecha: Centenario (Neuquén).

Cuarta fecha: Toay (La Pampa).

Quinta fecha: Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).

Sexta fecha: Concepción del Uruguay (Entre Ríos).

Séptima fecha: Posadas (Misiones).

Octava fecha: Rafaela (Santa Fe).

Novena fecha: Albardón (San Juan).

Décima fecha: Buenos Aires.

Décima primera fecha: San Luis.

Décima segunda fecha: San Nicolás (Buenos Aires).

Décima tercera fecha: Paraná (Entre Ríos).

Décima cuarta fecha: Toay (La Pampa).

Décima quinta fecha: La Plata (Buenos Aires).



TC EN RAFAELA

Como ya quedó señalado, el autódromo "Ciudad de Rafaela" tuvo dos fechas de Turismo Carretera en la temporada 2023.

La primera, disputada el 11 de junio, bajo la denominación de "Carrera de los 4 Millones" fue ganada por el balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet).

La segunda, que se realizó el 29 de octubre, el triunfo quedó en poder de quien finalmente obtendría su tercer campeonato, el entrerriano Mariano Werner (Ford), de acuerdo con estos resultados en las finales:

Séptima fecha: 1° Santiago Mangoni (Chevrolet), en 36m36s214, a un promedio de 194,243 Km/h; 2° Valentín Aguirre (Dodge) a 797 milésimas; 3° Matías Rossi (Toyota) a 7s066; 4° Mariano Werner (Ford) a 7s956; 5° Christian Ledesma (Chevrolet) a 23s569; 6° Juan Martín Trucco (Dodge) a 24s302; 7° Marcos Landa (Torino) a 25s274; 8° Andrés Jakos (Toyota) a 26s111; 9° Germán Todino (Dodge) a 30s966 y 10° Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 34s472.

Décima tercera fecha: 1° Mariano Werner (Ford), en 44m35s800, a un promedio de 159,429 Km/h; 2° Santiago Mangoni (Chevrolet) a 2s052; 3° Agustín Canapino (Chevrolet) a 2s309; 4° Juan José Ebarlín (Chevrolet) a 3s387; 5° Jonatan Castellano (Dodge) a 3s946; 6° Valentín Aguirre (Dodge) a 5s783; 7° Nicolás Bonelli (Ford) a 7s040; 8° Marcelo Agrelo (Dodge) a 8s686; 9° Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 9s134 y 10° Christian Ledesma (Chevrolet) a 9s876.