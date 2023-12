La figura de River que está a un paso de irse

Aún no finalizó el año para River Plate, que jugará Trofeo de Campeones el 22 de diciembre, pero ya mira de reojo la temporada 2024, en la que está a un paso de tener su primera baja de peso.

Salomón Rondón quiere dejar el club Millonario y negocia la rescisión de su contrato, que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, para quedar con el pase en su poder y así poder decidir su futuro.

El motivo principal de su deseo de irse es personal: su familia no se adaptó a Argentina y por eso el venezolano tendría la decisión tomada.

River había desembolsado más de 2 millones de dólares brutos por el 100% del pase a principios de año por el atacante, a quien le costó adaptarse al fútbol local pero que después pasó a tener continuidad en el equipo de Martín Demichelis.

Si bien Rondón avisó que no quiere seguir, las negociaciones para cerrar su salida recién empezaron. Pachuca de México mostró interés en el delantero, que tiene más intenciones de volverse a vivir en España, adonde ya jugó entre 2008 y 2012 con Las Palmas y Málaga.