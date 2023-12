Peñarol 1974. En el arco, el “Tordo” Jorge Bolcatto

Justo y notable ganador del fútbol liguista del año 1974 el primer equipo de Peñarol marcó una historia que superó la instancia propia de lo deportivo para ingresar en un capítulo inolvidable de nuestro tiempo. Aquí, el recuerdo en una nota realizada por el área de relaciones institucionales de la Liga Rafaelina de Fútbol con material de archivo de la propia LRF y del periodista, René Heredia.

No solo fue el título de la entidad del Villa Rosas lo que marcaría su año, sino la inmensa tarea dirigencial de traer a Rafaela el primer equipo de Huracán, campeón Metropolitano con César Luis Menotti de 1973, lo que sucedió el 24 de octubre de 1974 en un multitudinario partido jugado en cancha de 9 de Julio, donde el representativo local jugó un tiempo con la camiseta de Peñarol (un tiempo) y de 9 de Julio (el restante)

En ese equipo estaba una estrella total como Miguel Ángel Brindisi y otras como Roque Aballay, Francisco Russo y Basile, entre otros. Fue triunfo del “Globo” por dos a uno con sendas anotaciones de Quiroga, quien reemplazó esa tarde Carlos Babington.

En cuanto a Peñarol, contaba a jugadores que marcarían época en esa década y en la siguiente, con el arquero Jorge Bolcatto como gran referencia, un prestigioso médico que falleció muy joven. El golero era conocido en el mundillo del fútbol, simplemente, como “El Tordo”.

El técnico era otro hombre acostumbrado al éxito: Domingo Gallardo, conocido como el “Negro”, aunque en su brillante época de jugador se lo apodaba “Velay”.

Como referencia, hemos tomado del valioso archivo documental de la Liga Rafaelina de Fútbol la síntesis del último partido oficial de ese año 1974 que disputó el campeón Peñarol.

Fue como visitante ante Atlético de Rafaela, con victoria de 1 a 0 y gol de Oscar Vargas en el mismísimo estadio Monumental.

Veamos la síntesis de ese cotejo disputado el 10 de noviembre de 1974.



ATLETICO 0 – PEÑAROL 1



Cancha: Monumental.

Arbitro: Eduardo “Tito” Isla

Linesman: Antonio Ingratta y Julio Heinicke.



ATLETICO: Roberto Medrán; Miguel Querini, Roberto Vico, Ricardo Sola y Carlos Di Nonno; Hugo Schiavi, Ceferino Roldán (Carlos Rossanigo) y Miguel de Cerchio; Hugo Vargas, Oscar Muriel y Juan Carlos “Polaco” Zerbatto. Sup.: Héctor Berthold, Roberto Correa y Luis Silvestre.



DT: Miguel Tiraboschi (p)

Masajista: Remigio Abalos – Aguatero: Julio Litvak.



PEÑAROL: Jorge Bolcatto; Julio Heinicke, Víctor Martínez, Roberto Sapino, Raúl González, Norberto Illescas, Armando Antoniazzi, Mario Distéfano (Julio Funes), Miguel Botta, Roberto Parra y Oscar Vargas. Sup.: Héctor Aparo y Víctor Parra.



DT: Domingo Gallardo.

Masajista: Martín Allende, “Gardelito” – Aguatero: Roberto Reano.