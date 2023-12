Tres recetas para compartir en estas fiestas

En Argentina, la cocina para las Fiestas de Fin de Año es una mezcla de tradiciones locales y costumbres heredadas de diversas culturas. Existe una amplia diversidad de platos que resultan perfectos para acompañar los encuentros y por eso es difícil armar un menú sin dejar los favoritos de todos afuera. Para garantizar una mesa navideña que guste a todos los invitados, Moulinex y Tefal Argentina, junto a reconocidos cocineros e influencers, presentan su selección para esta temporada festiva.



Terrina de pollo y vegetales

por Paco Almeida



Un clásico rico y fresco para sumar a la mesa navideña como entrada o plato principal.



Ingredientes

-500 gr de pollo cocido

-1 cebolla

-1 morrón rojo/amarillo/verde

-1 cebolla morada

-3 huevos duros

-Bastones de zanahoria blanqueados

- 4 huevos



Preparación

Cocinar el pollo y luego procesarlo junto a los huevos y un poco de caldo.



Blanquear las zanahorias y reservar.



En una sartén grande antiadherente como la de la línea Tradition de Tefal, sudar los vegetales picados.



Mezclar el pollo y los vegetales. Condimentar bien.



Colocar todo en un molde de budín alto y bien aceitado, colocando las zanahorias por el medio y los huevos duros. Cocinar en horno a 170° por 50 minutos a 1 hora y luego servir sobre un colchón de hojas verdes.



Pan dulce genovés

por Carla Landa



Ingredientes

Masa

- 300 g de harina 0000/todo uso

- 50 ml de leche

- 100 g de azúcar común

- 2 huevos

- 6 g de levadura seca

- 1 cucharadita de agua de Azahar

- 50 g de manteca

- 1 pizca de sal

- 2 cucharada de extracto de Malta

- 50 g de frutas secas

- 50 g de frutas abrillantadas

- 50 g de pasas de uva



Almíbar

- 50 g de azúcar

- 50 ml de agua

- Cáscaras de naranja

- Ron opcional



Para decorar

- Más frutas secas

- Azúcar impalpable



Preparación

La masa:

Integrar todos los ingredientes secos por un lado, y los ingredientes húmedos por el otro. No incluir la manteca.



En la batidora Wizzo de Moulinex mezclar los ingredientes secos con los húmedos.



Accionar la batidora para que comience a amasar y forme una primera masa. A continuación, agregar la manteca pomada y continuar amasando hasta que la masa esté lisa, homogénea y se despegue de los bordes de la batidora.

Una vez lista la masa dejar leudar hasta que duplique su volumen.

Pasado el tiempo desgasificar, estirar, esparcir las frutas secas, las pasas de uva previamente hidratadas y las frutas abrillantadas sobre la masa y formar nuevamente un bollo.

Darle forma y ubicar sobre una placa enmantecada o aceitada. Nuevamente, reservar tapada hasta que duplique su volumen.

Pintar con doradura: 1 huevo, sal, una pizca de azúcar, leche y agua.

Hornear a 160°C por 25 a 30 minutos aproximadamente.



El almíbar:

Llevar a primer hervor el azúcar con el agua y las cáscaras de naranja.

Una vez que hierva, retirar del fuego, ¡y listo!



Para decorar: Pincelar con el almíbar de naranja y decorar con las frutas secas a gusto, espolvorear con azúcar impalpable y listo para disfrutar en familia y amigos estas fiestas.



Pancitos versión navideña

por Belu Lozano “La Cocinerax”



Ingredientes

Para la esponja:

- 10 gr de levadura seca

- 1 cdita de azúcar mascabo

- 1/4 taza de leche tibia



Para la masa:

- 2 tazas de harina de avena

- 100 gr de queso rallado

- 3 cdas de aceite de oliva

- Sal a gusto

- 3/4 taza de leche (aprox)

- Opcional: pincelar con huevo + orégano/tomillo



Preparación

Mezclar la levadura junto con el azúcar y la leche tibia. Dejar reposar unos 15 min.



Para la masa en un bowl colocar la harina, el queso previamente rallado con el Multi Rallador Fresh Express de Moulinex, el aceite de oliva, la sal y la esponja.

Integrar y de a poco agregar la leche hasta formar una masa. Ayudarse con las manos.

Dejar descansar el bollo tapado en un lugar cálido por 1 hora.

Pasado el tiempo, desgasificar y formar las bolitas del mismo tamaño.

Sobre una placa antiadherente hacer la forma del arbolito. Tapar y dejar descansar unos 30 min más.

Por último, opcional, pincelar con huevo y arriba colocar un poco de orégano y tomillo.

Llevar a horno precalentado a 180 por 20 min aprox.



Tips:

La harina de avena se puede reemplazar por otra: integral, centeno, almendras, etc.

Además del queso se le puede agregar jamón, cebolla, etc.



