MINI, el mimado de la pantalla grande.

Un MINI es un vehículo inconfundible. Ya sea un modelo nuevo o clásico, goza de un carisma especial incluso para aquellos que dejan lo que están haciendo para apreciarlo con los ojos. A pesar de su tamaño compacto, su estilo elegante e irreverente cautivó a celebridades como The Beatles; Mick Jagger, el líder de The Rolling Stones; el actor estadounidense Steve McQueen o el comediante Rowan Atkinson, el eterno Mr. Bean; solo por nombrar algunas celebridades. Con toda esta fascinación, el pequeño MINI no tardó mucho en llegar a las pantallas de los cines. Su primera aparición destacada fue en 1969, en la película "The Italian Job" protagonizada por el actor británico Michael Caine. En ese momento, el Mini Cooper ya reinaba como un ícono en la cultura pop y la industria automotriz del Reino Unido.

Un vistazo a algunas de las principales apariciones en películas de MINI:

Mr. Bean (1990).

El hilarante y mundialmente conocido personaje del actor Rowan Atkinson llegó a las pantallas de TV junto con su carismático MINI, el 1° de enero de 1990 e hizo historia con su humor británico. Se filmaron un total de 14 episodios de la serie entre 1989 y 1995, en los que el personaje interpretado por Atkinson tuvo varias aventuras cómicas al volante de su distintivo Mini amarillo con capot negro. En uno de sus momentos más memorables, Mr. Bean llena su Mini con artículos de oferta y, sin manera de subirse al auto, decide conducir sentado en un sillón atado al techo. En 2015, en celebración por el 25º aniversario de la serie, Atkinson recreó la memorable escena conduciendo su Mini Mark III color “Citron Yellow” a toda velocidad por el Palacio de Buckingham.

The Italian Job (2003).

En este reedición de "The Italian Job" no podía faltar la épica secuencia de los tres MINI Cooper S en fuga. En esta nueva, actualizada y vertiginosa versión, la ciudad de Turín, Italia, retratada en el clásico cinematográfico, da paso a Los Ángeles, en Estados Unidos. Sus escenas rodadas en el subte de la ciudad se encuentran siempre en los mejores lugares de las listas de persecuciones cinematográficos. El protagonista Mark Wahlberg es quien da vida al ladrón Charlie Crocker, que está decidido a recuperar una caja fuerte robada por un excolega. Para llevar a cabo su plan reúne a un grupo de especialistas, entre ellos, dos pilotos (interpretados por Jason Statham y Charlize Theron). Para las tomas realizadas en el subte en las que los MINI descienden unas escaleras y aterrizan en las vías del tren se utilizaron 32 unidades de MINI Cooper, incluida una con dos volantes para que un doble de riesgo guiara el vehículo mientras uno de los actores se dedicaba a su acción en cámara. Una vez terminada la filmación, MINI adquirió este ejemplar para exhibirlo en la fábrica de Cowley, en Inglaterra. Al comienzo del largometraje, la escena que muestra un Mini Cooper rojo conducido por Stella, el personaje interpretado por Charlize Theron, fue la forma que encontraron los productores de homenajear al clásico “The Italian Job”.

The Theory of Everything (2014).

La participación de MINI en la película que narra la historia del físico británico Stephen Hawking y Jane Wilde, su entonces esposa, se produce cuando la pareja viaja junto a su hijo Robert. El vehículo, un Morris Mini-Traveller (una versión alargada del Morris Mini original), fue utilizado con frecuencia por la familia para transportar a Hawking y su silla de ruedas. La primera generación del Morris Mini-Traveller y el Austin Countryman fueron lanzadas a principios de la década de 1960.

Pixels (2015).

Los fanáticos más jóvenes de MINI recordarán las escenas en las que cuatro MINI Cooper S 3 Puertas, de diferentes colores —azul, rosa, naranja y rojo— persiguen y son perseguidos por una versión gigante de Pac-Man, el personaje del famoso videojuego. En esta comedia protagonizada por Adam Sandler, cuatro amigos que crecieron jugando los videojuegos de la década de 1980 deben salvar al mundo de extraterrestres que toman a los juegos arcade como una declaración de guerra. Y los personajes de videojuegos como Pac-Man, Donkey Kong y los propios Space Invaders son utilizados por extraterrestres para invadir el planeta.