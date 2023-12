La CGT se quejó de que "el ajuste lo paga el pueblo"

La CGT advirtió ayer que "el plan de ajuste fiscal y cambiario" anunciado por el Gobierno de Javier Milei "generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario, que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios", lamentó que la medida "lo paga el pueblo y no la casta" y reclamó "una convocatoria al diálogo" por parte del Poder Ejecutivo.

Al respecto, alertaron: "No estamos ante un plan económico, estamos ante medidas desordenadas de ajuste".

La central obrera se pronunció así en un comunicado que difundió tras una reunión de sus referentes en la sede del sindicato de la UOCRA para analizar la situación tras las medidas de ajuste fiscal que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.

Consultado sobre si ya se habla de un paro general contra la gestión Milei puertas adentro de la central, el cosecretario general de la CGT Héctor Daer respondió: "No estamos hablando de medidas de fuerza. Pero como dice el comunicado, no vamos a estar de brazos cruzados".

"El plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por el Gobierno generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario, que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados", comenzó señalando la CGT en el escrito. Y siguió: "Esto significa que, el anunciado ajuste, no ajusta a la denominada casta como se prometió en la campaña. El ajuste de Milei, una vez más, recae sobre el pueblo". (NA)