Bottero reivindicó el trabajo de los agentes de tránsito tras incidente

Un violento hecho se registró el martes a la tarde en el primer cantero de bulevar Santa Fe, en el que fue colocado el árbol de Navidad de la ciudad Allí, agentes de Protección Vial detuvieron la marcha de una motocicleta que conducía una mujer que llevaba a dos menores de edad, que no contaba con los elementos reglamentarios (casco) ni documentación en regla.

Cuando los inspectores comunicaron que deberían retener el vehículo, el accionar de la conductora del rodado no fue el esperado y terminó agrediendo físicamente a una de las trabajadoras municipales. En el lugar se hizo presente personal de la Guardia Urbana Rafaelina y efectivos de la Policía, quienes demoraron a la agresora.

En este marco, el secretario de Gobierno y Modernización de la Municipalidad de Rafaela, Germán Bottero, se presentó en dependencias de Control Público, donde pudo dialogar con un total de seis agentes de Protección Vial, a quienes les manifestó su solidaridad por el mal momento que debieron soportar.

Durante la reunión, los agentes le manifestaron al funcionario que hacía bastante tiempo no desempeñaban labor en las calles debido a que se habían dejado de hacer controles.

Cabe señalar que el intendente, Leonardo Viotti, mostró total predisposición hacia el personal de control vehicular y volvió a destacar su vital labor en las calles rafaelinas, algo que se había ausentado en el último tiempo.

"Nosotros queremos seguir por la misma línea, manifestarle a los rafaelinos que estamos para cuidarlos, incluso a aquellos que están reticentes a las autoridades", señaló Bottero. Y concluyó al señalar que "la presencia de los guardas en la calle es en beneficio de la ciudadanía, están para cuidarnos y debemos respetar su trabajo".