Amplio repudio de todo el arco político a las amenazas contra el gobernador Pullaro

El acceso al hospital público de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario - HECA- y un cajero automático del banco Macro de esa ciudad fueron atacados a tiros entre la noche del martes y la madrugada del miércoles por tiradores que, en ambos casos, dejaron notas amenazantes dirigidas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y a su familia. Fue después de que el flamante mandatario provincial anunció la restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero. También se registró un ataque a una escuela pública y es la tercera balacera registrada contra instituciones públicas de la ciudad de Rosario en un lapso de siete horas, informaron fuentes policiales y judiciales.

“Vamos a responder con medidas más enérgicas”, fue la primera reacción ante los ataques desde el Gobierno provincial a través del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni mientras distintos referentes institucionales salieron a condenar la violencia y a solidarizarse con Pullaro.

En este contexto, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, renovó su respaldo al mandatario provincial. "Todo mi apoyo y acompañamiento a Maximiliano Pullaro frente a las amenazas que recibió su familia", comenzó el mensaje que fue publicado en sus redes sociales. Seguidamente, agregó: "Tenemos un objetivo claro en la provincia y en nuestra ciudad, terminar con la impunidad, las mafias y el narcotráfico. Vamos a trabajar sin descanso para lograrlo".

Los partidos que integran el frente gobernante “Unidos Para Cambiar Santa Fe” expresaron su "absoluta solidaridad y acompañamiento al gobernador Maximiliano Pullaro y a todo su entorno familiar ante las amenazas de grupos mafiosos, que comienzan a darse cuenta de que ya no contarán con impunidad y tratan de retraer con estas cobardes acciones medidas de gobierno en tal sentido".

"En nuestra plataforma de propuestas de gobierno planteamos firmemente que la lucha contra el narcotráfico, las mafias y el delito en general serían uno de los principales objetivos de la gestión, y para tal fin, sabemos de la entereza y coraje de nuestro Gobernador Pullaro para ir a fondo en esta dura tarea", sostiene a través de un comunicado.

Asimismo, Unidos reclamó "al Gobierno nacional que acompañe a la Provincia de Santa Fe en esta titánica lucha, sin dilaciones, y que en la persona de la ministra Patricia Bullrich se instrumenten coordinada y urgentemente las medidas conducentes que ayuden a desterrar el narcotráfico, luego del relajamiento institucional ocurrido en los últimos años". "De igual modo, invitamos a la corte Suprema de Justicia de la Nación a fortalecer con recursos y estructura la justicia federal para atacar desde todos los frentes al narcotráfico", agregó.

En tanto, los ministros y el Procurador de la Corte Suprema de Justicia, como cabeza del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, manifestaron su "más profunda solidaridad al Gobernador, Maximiliano Pullaro, y su familia, a la vez que manifiestan su más absoluto repudio a las amenazas de las que fue víctima, reiterando el compromiso institucional de afianzar la justicia, la paz social y la aplicación estricta de la ley ante cualquier hecho ilícito que afecte los derechos de las personas, la convivencia pacífica y los valores democráticos".



A NIVEL NACIONAL

Gobernadores, funcionarios nacionales y legisladores de distintos partidos expresaron su "solidaridad" con el nuevo gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien fue objeto de amenazas mafiosas dejadas en carteles por personas armadas que balearon el frente de un hospital y un cajero automático en la ciudad de Rosario.

"La amenaza al gobernador de Santa Fe es una afrenta directa a las instituciones de la provincia. Nos solidarizamos con el gobernador y con toda su familia, y le expresamos todo nuestro respaldo", afirmó la bancada de la UCR en la Cámara de Diputados de la Nación.

En este sentido, los legisladores radicales remarcaron que "las medidas tomadas por el Gobierno de Santa Fe parten de la premisa de evitar que las bandas criminales operen con sus cabecillas dando órdenes desde las cárceles" y consideraron que decisiones de ese tipo son "un ejemplo a seguir por otras administraciones provinciales y por el Gobierno nacional, a fin de neutralizar el accionar de estos criminales de alto perfil".

"No se puede ceder ante las presiones de las bandas criminales. Ni un paso atrás", concluyeron el bloque de diputados nacionales de la UCR.

El pronunciamiento de los legisladores se sumó a las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien -a través de la red social X- deploró la "amenaza mafiosa" de la que fue víctima el gobernador Pullaro y agregó: "Están desesperados porque se les termina la fiesta de ser dueños de la gente". "Quiero que sepan que junto al gobernador estamos trabajando a fondo contra las mafias e investigando para dar con estos responsables, que se creen dueños de la provincia. Con nosotros, el que las hace, las paga", advirtió la ministra.

El senador nacional Martín Lousteau (UCR- Evolución) también expresó su apoyo "al gobernador, su gobierno y su familia" ante estas acciones de amedrentamiento sufridas por Pullaro. "Tus funcionarios y vos cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo para seguir enfrentando con coraje a estos delincuentes", publicó en la red X.

También, se sumó a las expresiones de solidaridad el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien consideró que "las amenazas y la violencia se tienen que terminar". Frigerio apuntó que, "como provincia hermana vamos a acompañarlo en la lucha contra las mafias y la vamos a desterrar de la región de una vez por todas".

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, posteó en su cuenta de X que le brindará su "apoyo" para "recuperar la seguridad y la convivencia pacifica en la provincia de Santa Fe". "Los violentos reaccionan con amenazas pero todos los ciudadanos quieren vivir en paz", sostuvo Cornejo.

Otro mandatario provincial que se sumó fue el de Córdoba, Martín LLaryora: "La Justicia debe identificar a los responsables. Estos hostigamientos no deben amedrentar la lucha contra el narcotráfico en nuestra Patria", posteó en su cuenta de la plataforma X.

Por su parte, el diputado de la provincia de Buenos Aires Daniel Lipovetzky manifestó también su "total solidaridad con el gobernador de Santa Fe" y el "repudio absoluto a las amenazas a su familia". "'Ladran sancho', está claro que las medidas que viene tomando son las correctas y necesarias para enfrentar a las mafias y los narcos. Todos con Pullaro!! Abrazo Maxi!", posteó en la red social X (antes Twitter).

El diputado de la provincia de Santa Fe del Bloque Frente Social y Popular, Carlos del Frade, repudió la "cobardía de estas bandas narcopoliciales que disparan contra las trabajadoras y los trabajadores del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez que, cientos de veces salvaron la vida de muchas y muchos de sus seres cercanos", publicó en la red social X.