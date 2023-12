Seguridad promete hallar a responsables de las balaceras al banco y al hospital

A la importante balacera contra un banco en Rosario el martes, se sumó en la madrugada de ayer un ataque a tiros al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de la misma ciudad, perpetrado presuntamente por sicarios o delincuentes relacionados con el narcotráfico.

En los dos lugares dejaron mensajes con amenazas de muerte para la familia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien en la madrugada del martes endureció medidas en las cárceles al comenzar el traslado en la Unidad Penal N° 11 de Piñero a pabellones de alto perfil, a jefes narcos y sicarios de las unidades penitenciarias provinciales con el fin de “tener un mayor control de estos reclusos, y que desde los penales no se cometan más delitos”, expresó el gobernador Pullaro en la ocasión.

Cabe agregar que el Gobernador también suspendió el ingreso de alimentos a las cárceles por parte de los familiares de los reclusos por lo dificultoso de su control. Asimismo anunció que se van a volver a instalar los inhibidores de señal para impedir el uso de teléfonos celulares que están actualmente colocados pero fuera de uso.

El hecho tuvo amplias repercusiones en todo el arco político (Ver pág. 5) y además el Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió un comunicado institucional que dice que, “El MPA manifiesta su más enérgico repudio a las amenazas efectuadas en las últimas horas en la ciudad de Rosario al gobernador de la provincia de Santa Fe, Lic. Maximiliano Pullaro”. Agrega: “Cabe reafirmar el compromiso institucional del MPA con la priorización en el abordaje de las violencias altamente lesivas, señalando que en el presente caso se están llevando adelante las medidas investigativas pertinentes”.



TRASLADO DE PRESOS

Y ATAQUE A UN BANCO

El martes a la madrugada dos personas balearon una sucursal del banco Macro en Rosario y dejaron una nota con una amenaza para el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, luego de que restituyera los pabellones de alto perfil para narcos y sicarios.

"Pullaro, no te metas con el pabellón 9. Así como matamos a un policía, vamos a matar a tu familia", rezaba el cartel con el mensaje intimidatorio.

Los disparos se dieron contra la sucursal del banco Macro ubicada en la esquina de Saavedra y Ovidio Lagos de Rosario, zona a la que acudieron dos sujetos a bordo de una moto. Uno de ellos se bajó de la motocicleta, dejó una bolsa ecológica que contenía el cartel y les solicitó a los presentes que se corrieran para efectuar los cuatro tiros contra la sucursal.

En ese momento había cuatro personas en los cajeros automáticos y otras tres haciendo fila en la calle. Todos se resguardaron y no resultaron heridos. Tras el hecho, los sicarios se dieron a la fuga y son buscados intensamente. En la causa interviene la fiscal Noelia Navone, quien se encontraba de turno en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional Nº 2.

En el lugar de la balacera se incautaron cuatro vainas servidas calibre .40. Se busca identificar a los sicarios a través de las cámaras de seguridad de la zona, que los podría haber captado: uno de los sujetos tenía la cara descubierta, publicó la agencia NA.



BALACERA AL HOSPITAL

DE EMERGENCIAS HECA

Respecto al segundo atentado intimidatorio en pocas horas, referido en esta nota y consignado por La Capital de Rosario, a primera hora del miércoles se sumó un ataque a balazos contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Allí, pistoleros en moto abrieron fuego contra una puerta del centro de salud ubicada por calle Vera Mujica y dejaron un cartel con una amenaza contra el gobernador Maximiliano Pullaro.

Se trata de un cartón en el que se menciona al mandatario provincial y donde también se hace alusión a los traslados de jefes narcos y sicarios al pabellón especial de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, tal como había anticipado el mismo gobernador en la campaña electoral.

La subdirectora del Heca, Andrea Becherucci, señaló que el ataque se produjo minutos antes de la 1.00 contra la puerta que está sobre calle Vera Mujica y confirmó que los autores del hecho dejaron un mensaje intimidatorio.

"Por suerte no hubo que lamentar ninguna víctima. En ese horario estaba solamente el personal de la seguridad privada, que está en el mostrador que está en ese sector por Vera Mujica", dijo Becherucci.

En declaraciones a radio LT8, Becherucci explicó que "los familiares y pacientes que esperaban en la sala de espera, estaban sobre el otro ingreso por calle Crespo -añadió-. Afortunadamente fue solo el daño y el susto del personal de seguridad. Fue un solo disparo y encontraron un proyectil más sobre la vereda. Hubo mucha conmoción".

"El proyectil que ingresó al hospital llegó cerca hasta donde había personas esperando para la atención y familiares. Lo que se hizo fue cerrar las puertas de ingresos. A la gente que esperaba para hacerse atender se la hizo pasar y se desalojó todo el sector. Quedó cerrada el sector de atención por consultorios externos", subrayó.



PROMESA DEL NUEVO

MINISTRO DE SEGURIDAD

El flamante ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, fue contundente al hacer referencia a las dos balaceras registradas en las últimas horas en Rosario, con mensajes amenazantes al gobernador Maximiliano Pullaro: “Vamos a responder con medidas más enérgicas”, afirmó el funcionario.

Cococcioni enfatizó: “de ninguna manera vamos a permitir que unos criminales nos muevan ni un milímetro de las acciones estratégicas. Estas amenazas son claramente respuestas que estaban dentro de lo previsto porque el régimen penitenciario en estos cuatro años fue debilitando los controles internos, se disolvieron los grupos de requisas, y claramente cuando uno ajusta dos o tres parámetros básicos, la reacción se produce; pero vamos a responder con medidas más enérgicas todavía y vamos a darle seguridad a toda la provincia de Santa Fe”.

Por otra parte, el Ministro detalló medidas inmediatas que se están llevando adelante: operativos de cacheo, controles, requisas aleatorias en la vía pública, prohibición de entrada de elementos al servicio penitenciario, restricción de horarios de visitas, horarios de patios y comunicaciones y otros derechos reglamentarios de los reclusos.

“Son todas medidas que cuentan con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro”, destacó. Y concluyó: “Nosotros vamos a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar y recobrar la paz pública en Rosario y en la provincia de Santa Fe, y estamos preparados para reaccionar con medidas más enérgicas todavía”, concluyó.