Cómo será el nuevo Programa de Incremento Exportador

El ministro de economía Luis Caputo anunció oficialmente un paquete de 10 medidas para contrarrestar el déficit fiscal del país. Entre ellas las que involucran cambios en los mercados del campo son: la reducción de subsidios a la energía y al transporte; el sinceramiento del tipo de cambio oficial a $800/USD, que implica una suba del TC nominal del 118% o una devaluación del 54% (el BCRA establece un sendero de desplazamiento de 2% mensual para el tipo de cambio); el aumento provisorio del Impuesto PAIS a las importaciones y aumento generalizado de los derechos de exportación al 15% para todos los NCM, con excepción del complejo soja que se mantienen sin cambios (33% poroto y 31% aceites y subproductos), con la promesa de que “finalizada la emergencia se eliminarían todos los derechos a la exportación”; y se reemplazan las SIRAs por un sistema que no requerirá la aprobación previa de importaciones.

Todas estas medidas impactan de lleno en la cotización de los productos y las materias primas, que benefician en gran parte a los productores agrícolas pero comprometen a los que dependen de estos precios para agregar valor. Por eso las reacciones fueron dispares.

En un comunicado, el FMI saludó las medidas anunciadas por el ministro Luis Caputo y afirmó que están destinadas a “mejorar significativamente las finanzas públicas de forma que se proteja a los más vulnerables de la sociedad” y “reforzar el régimen cambiario”. La directora del organismo, Kristalina Georgieva, apoyó las decisiones del nuevo gobierno y consideró que se trata de “un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país”. Este ajuste fiscal y monetario estaría por encima de lo solicitado por el FMI para la continuidad del programa.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, “la prioridad del Gobierno Nacional es alcanzar el superávit fiscal en el primer año de mandato.” En este marco, los ajustes irían en línea con estos volúmenes con relación al PBI, según el propio Ministerio. Así, de los 5 puntos de recorte del déficit, 2,2 serán por suba de ingresos y casi 3 por baja de gasto. Dentro de la suba de ingresos, está el incremento del impuesto PAIS y retenciones a todas las exportaciones. Dentro de ello, la suba general redundaría una suba de derechos de exportación al trigo y al maíz, del 12% al 15%. Más aún, las carnes, sorgo, girasol y las economías regionales, como todos los bienes sujetos a exportación, quedarán sujetos a las nuevas retenciones.



NUEVO PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR

Además de la devaluación de la moneda, se estableció un nuevo Programa de Incremento Exportador (PIE) (Decreto 28/2023) para todas las exportaciones, donde el 80% del valor exportado podrá liquidarse al tipo de cambio oficial de $800 y el 20% restante a través del contado con liquidación (CCL).

“Para analizar el impacto de estas medidas sobre el mercado de granos, se ha supuesto el impacto de las medidas adoptadas sobre el FAS Teórico, una variación de alícuotas de DEX del 15% para todos los productos, excepto complejo soja que permanecería sin cambios, aunque este punto aún no fue oficializado y circulan diversas versiones”, analizó la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Aquí está uno de los ejes del plan: la brecha entre los tipos de cambio. La amplia diferencia entre el tipo de cambio oficial y el libre, o financiero, limita la acumulación de reservas y genera una distorsión de precios relativos en la economía. La suba del tipo de cambio a $ 800 y la generación de liquidez en el CCL vía esquema “80-20” buscan reducir la brecha entre estas cotizaciones”.

El Esquema de tipos de cambio quedaría así, según el análisis de la BCR: Dólar importaciones a $940/USD. Oficial a 17,5% IMPUESTO PAIS (se sube 10 puntos); Dólar exportaciones a $835/USD. 20% CCL y 80% oficial (todo tiene retención al 15% salvo soja); y Dólar tarjeta a $1.280/USD. Oficial + 60% (30% impuesto país y 30% adelanto de ganancias).



NOVEDADES EN EL BANCO CENTRAL

Después de dos días de virtual feriado cambiario, el Banco Central retomó ayer la normalización operacional para la compra de dólares en el mercado, finalizando la conformidad previa de operaciones. En este marco, se aceptó la renuncia del Dr Miguel Pesce y se designó al Dr. Santiago Bausili como nuevo presidente del BCRA.

Además del nuevo tipo de cambio a $800 por dólar, se estableció un sendero de desplazamiento de 2% mensual para el tipo de cambio.

Asimismo, respecto del financiamiento del déficit fiscal y cuasi-fiscal, el BCRA mantuvo sin cambios la tasa de política monetaria. De esta forma, la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días se mantuvo en 133%. Además, se decidió disminuir la tasa de pases pasivos, la cual se ubicará en 100%, con el fin de reducir el corrimiento reciente de los bancos desde las Leliq a los Pases.

Adicionalmente al fin de las SIRAs y la convalidación de una "Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior", respecto al stock de la deuda comercial de los importadores (estimadas en US$ 30.000 millones) se prevé que en lugar de acceder al MULC para compra de dólares se canjee por un bono en dólares a emitir por el BCRA. De esta manera, las empresas le dan pesos al Banco (funcionando también como factor de absorción de base monetaria), y recibirán a cambio estos títulos, que podrían servir como garantía a los proveedores del exterior para que les refinancien o que les envíen mercadería hasta que se puede normalizar esa deuda.