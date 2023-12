Scaloni: "Hay momentos para parar la pelota"

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió ayer a su futuro en el equipo campeón del mundo y reiteró que, en todo proceso, "hay momentos para parar la pelota".

El director técnico de la Albiceleste campeona mundial en Qatar 2022 estuvo en el partido entre Atlético de Madrid y Lazio en el Civitas Metropolitano y habló sobre la incógnita sobre su continuidad en el elenco nacional: "En todos los procesos hay momentos para parar la pelota, pensar, marcar metas, pensar en lo que viene y si somos capaces como cuerpo técnico de seguir probando lo que logramos, que es el objetivo. En eso estamos, nada ha cambiado desde aquel día".

Además, el ex jugador de la Lazio estuvo en el estadio del "Colchonero" para seguir de cerca a tres de sus dirigidos: "Estaremos hablando con los chicos que juegan en la Selección, con Rodrigo (De Paul), Ángel (Correa) y Nahuel (Molina)... Siempre atentos a ellos, que es lo que me interesa".

En la previa del sorteo de la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos, el oriundo de Pujato había sostenido que "si el cargo es tan importante y tiene tanta trascendencia, se necesita hacer las cosas bien, con una persona 100 por ciento enfocada, que sepa bien lo que viene. Se vienen cosas importantes, muy exigentes".

"Es un momento para pensar. ¿Por qué? Porque hay tiempo para el siguiente encuentro de la Selección. Sobre todo, a nivel personal", precisó.

"Los jugadores están muy bien, el equipo está muy bien, necesitan un entrenador que esté bien, con todas las energías. Lo dije y lo repito, necesitan un entrenador a la altura de ellos. Es un momento para pensar", había señalado Scaloni una semana atrás en Miami.

Luego del sorteo del certamen continental, el entrenador y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, tuvieron una reunión extensa donde los principales objetivos de la charla radicaban en pulir las rispideces de un vínculo que, con idas y vueltas, necesitaba tomarse un descanso para rearmar el futuro inmediato.

En segundo lugar, se habló de la planificación de la gira que se llevará a cabo en marzo del 2024.

El presidente de la AFA acordó que intentará que sea en Europa ante alguna importante Selección pero, si no se concretase, Asia corre como segunda opción pero con algún rival de nivel símil al argentino.