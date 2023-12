“Vamos a armar un equipo importante dentro de la categoría”, indicó Kurganoff

-*/*-*ATENCIÓN. *-*/* Marque dos fotos para esta nota. La que dice Kurganoff 1 se puede sacar si queda muy chica la otra. */*-*/





Atlético de Rafaela ya está en marcha y tiene la cabeza puesta en la temporada 2024. Si bien aún no llegaron caras nuevas al plantel que conduce Ezequiel Medrán, en las próximas horas se esperan por los primeros arribos. Hasta aquí, sólo bajas y negociaciones en marcha para renovar contratos que se terminan el próximo 31 de diciembre.



Diego Kurganoff, presidente de la ‘Crema’ se mostró optimista a la hora de referirse al armado del plantel para el torneo de la Primera Nacional que se vendrá.



“Hemos buscado nombres importantes dentro de la categoría”, apuntó en rueda de prensa, y luego agregó: “La situación económica es complicada, todos los jugadores pretenden irse al exterior, como segunda posibilidad la Primera División y en un tercer lugar la B Nacional. Eso hace que los tiempos se dilaten un poco más. Somos de insistir, insistir, insistir; seguimos buscando y estoy convencido que vamos a armar un equipo importante dentro de la categoría”.



-¿Cómo viene la búsqueda de refuerzos?



-Por ahora viene un poco tranquilo. Se terminaron las vacaciones, las cuales no tuvimos ya que estuvimos trabajando tratando de formar el equipo, el nuevo Atlético 2024.



-¿Cuál es la idea que hablaron con Medrán?



-Charlamos las intenciones que tenemos, que son las de ser protagonistas nuevamente, sabemos la historia de este club, el peso de esta camiseta y la idea es la misma. Hacer un equipo competitivo que pueda estar peleando en los puestos de arriba para si dios quiere entrar en reducido y pelear por cosas importantes. El objetivo siempre es el mismo y no lo vamos a cambiar.



-Se dieron algunas bajas, se sabe que tienen intenciones de renovar préstamos con otros. ¿Cómo vienen esas negociaciones?



-Con algunos estamos hablando para intentar retenerlos. Hay situaciones particulares, jugadores que les vence el contrato y deben volver al club de origen pero así y todo estamos intentando, tenemos la intención que continúen un año más. Está un poco frío el tema, estamos convencidos que esta semana pueden darse novedades importantes para la institución.



-¿A las bajas reconocidas se les sumará alguna más?



-Seguramente, hay que terminar de depurar el plantel y ya ponernos en lo que viene, un certamen nuevamente largo, complicado, donde Atlético va a jugar el torneo, Copa Argentina, Copa Santa Fe y donde queremos incorporar la mayor cantidad de chicos del club posibles. Un mix entre experiencia y chicos del club que siempre es importante porque es el futuro de la institución.



-¿Cómo está la situación de Marcos Peano?



-Estamos trabajando, es un tema complicado pero no tiramos la toalla nunca, vamos a intentar hasta el último momento. Tiene clubes de primera división que lo pretenden, eso nos hace más difícil poder competir pero nosotros somos cabeza dura y vamos a seguir insistiendo todo lo que podamos. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre, hasta ese día vamos a tener la ilusión de que Peano siga.



-Claudio Bieler, Matías Fissore y Facundo Soloa…



-La idea es que continúan todos, tenemos que hablar el tema económico. Hubo charlas previas. Ahora que están en Rafaela, todos más tranquilos, podremos hablar. Luego, si alguno de estos jugadores tiene alguna oferta superadora a la que nosotros les podemos hacer ya no podemos hacer nada, será un tema personal de cada uno. La intención es poder mantenerlos ya que fueron claves en la estructura de Atlético.



-El hincha espera la llegada de los refuerzos. ¿Para cuándo?



-Venimos hablando con el CT, mantenemos reuniones diarias, largas… El mercado ya se está moviendo. Tenemos dos o tres que están al borde de cerrarse, queremos esperar unos días más para definir algunas cuestiones.



-Alex Luna, Agustín Bravo, Ayrton Portillo, los apuntados a vender…



-En agosto, hubo posibilidades de venta, priorizamos la parte deportiva. Algún sondeo pero nada firme, nada serio. Algún jugador de la institución tenemos que vender. Sabemos que hay clubes interesados pero todavía no acercaron ninguna oferta formal.



-¿Se sabe algo del próximo torneo de la Primera Nacional?



-Comenzaría la primera o segunda semana de febrero, trabajamos pensando en que comenzará la primera semana y tenemos que trabajar para llegar al 100% a ese comienzo y ser competitivos desde esa primera fecha.