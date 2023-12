Palpitando el Rally Dakar

La cuadragésima sexta edición del Rally Dakar, que se disputará por quinta vez en Arabia Saudita, está planificada para que sea la más exigente de la historia, tanto para los pilotos como para los vehículos. La competencia comenzará el viernes 5 de enero en AlUla y se extenderá hasta el 19, cuando lleguen a Yanbu, tras 12 etapas, además del prólogo. En total, los protagonistas deberán recorrer 7.891 kilómetros.

Para el 2024, hay 434 vehículos inscritos, divididos en 137 motos, 10 quads.Por su parte, en la categoría de coches habrá 72 en la división Ultimate, 42 en la Challenger y 36 en SSV mientras 3 estarán en los stock. En cuanto a los “gigantes del camino”, serán 46 camiones. A ellos se sumarán 66 coches en la división Classic y 14 camiones en la misma categoría. Serían 19 los argentinos que encararán este desafío, bajando notoriamente la cantidad, con respecto a la edición 2023 donde hubo 31 participantes de nuestro país.

Todo indica que la prueba más compleja se dará al final de la primera semana, cuando los pilotos se sometan a la etapa de 48 horas, algo inédito hasta estos tiempos. Esto se dará en la zona de Shubaytah, con una especial de 584 kilómetros de competencia, pero 818 totales.

El recorrido no parece tan complejo si se compara con los 470 de la segunda especial en Al Henakiyah, pero la dificultad radica en estar en el temido desierto de Empty Quarter.Ahí, los participantes podrán descansar, pero sin sus equipos de asistencia. Cada tripulación recibirá un equipo mínimo de campamento y comida en una zona donde la comunicación es limitada, por lo que no podrán saber los resultados y mantendrá la estrategia abierta.

Luego de este desafío, los protagonistas tendrán recompensa con el día de descanso en Riyadh antes de afrontar los últimos seis días de competencia donde se tendrán las tres etapas más largas después de lo que fue la maratón. El tramo de 483 kilómetros de Riyadh a Al Duwadimi seguido por una de 458 kilómetros a Ha’il y un penúltimo día de 480 kilómetros entre AlUla y Yanbu, serán parte de los retos del cierre de una edición que promete ser extremadamente difícil.



LOS ARGENTINOS

Motos: 1) Luciano Benavides (Husquarna Factory Racing); 41) Diego Gamaliel Llanos (KTM Xraids Experience); 47) Kevin Benavides (KTM Factory Racing); 99) Juan Santiago Rostan (Gas-gas Xraids experience); 113) Urquía Sebastián (KTM Xraids Experience).

Cuatriciclos: 173) Francisco Moreno Flores (Yamaha Dragon Rally); 174) Manuel Andújar (Yamaha 7240 Team Rally).

Autos: 205) Juan Cruz Yacopini - Dani Oliveras (Toyota Overdrive Racing); 308) David Zille - Sebastián Cezana (Can am South Racing); 312) Nicolás Cavigliasso - Valeria Pertegarini (Taurus Wevers Sport); 315) Ricardo Porem (Portugal) - Augusto Sanz (Canam MMP 332); Javier Vélez (Colombia) - Gastón Mattarucco (Can can ADT Motowear); 409) Sebastián Guayasamín (Ecuador) - Fernando Matías Acosta (Can am FN Speed Team); 429) Cristina Giampaoli (Italia) - Ricardo Torlaschi (Can am TC Racing); 442) Enrico Gáspari (Italia) - Facundo Jatón (Polaris th-trucks Team).

Classic: 749) Jorge Pérez Companc - José María Volta (Toyota Maopanda Motorsport).