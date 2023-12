"A pesar del contexto, vendimos hacienda y ya nos preparamos para 2024"

La Cooperativa Guillermo Lehmann cerró otro importante año de trabajo en el área de Consignación de Hacienda, donde se llevaron a cabo importantes Remates Holando, con un gran trabajo previo de todo el equipo en diferentes localidades de la provincia de Santa Fe y Córdoba.

Entre los eventos que más se destacaron, estuvo Vidriera Genética, en la Sociedad Rural de Las Colonias, donde salieron a subasta más de 400 piezas, todo de muy buen origen, con un trabajo meticuloso de todo el equipo de Hacienda en la previa para que esta vidriera no pierda la calidad de la hacienda a la que nos tiene acostumbrados año tras año.

Luego, llegó el turno de desembarcar en la Muestra Todo Láctea, que en este 2023 se realizó en la ciudad de Esperanza, en un contexto acorde para el sector lechero. Allí, 500 cabezas de muy buena genética salieron a subasta cumpliendo con las pretensiones de los compradores que coparon la carpa de la Lehmann, mostrando un marco sensacional.

Por otro lado, en las exposiciones de Rafaela y San Vicente, también se realizaron dos remates Holando, cerrando cada una de estas muestras. En la Expo se realizó un convocante evento en el tradicional 32° Expo Venta Genética de Jerarquía, que se concretó el último día de forma presencial y por streaming, con una tribuna absolutamente repleta.

En Finaco se remataron 400 cabezas, luego de una buena muestra que duró 4 días, en donde se realizó también la Jura Nacional de Holando Argentino.

Además, a fines de junio, se realizó por primera vez "Pasión Lechera", un evento que reunió firmas destacadas de la región como Abellino Picco e Hijos, Mapero SA y Cabaña La Luisa, en el marco de sus respectivos aniversarios, con muy buena genética y jerarquía, como ya nos tienen acostumbrados estas firmas.

Por último, la novedad de este 2023 fueron los remates exclusivos con la firma Adecoagro. Primero en la Sociedad Rural de Villa María y luego en Laspiur, desembarcando en una provincia en la cual hacía bastante que no llevábamos a cabo un remate.



"UN AÑO DE MUCHO TRABAJO"

En relación a estos eventos, que la Lehmann marca y fija en cada inicio de año, el Coordinador de Hacienda, Alan Zbrun, dijo que "son remates que llevan mucho trabajo realizarlos. Todo el equipo se prepara con mucha anticipación, donde aparece ese 'mix' entre lo virtual y presencial, como nos acostumbró en su momento la pandemia. Con el paso del tiempo y con mucha experiencia adquirida, estamos armando catálogos muy interactivos para que los compradores puedan disponer de la mejor información en la previa de cada evento", destacó al respecto.

En tanto, añadió que "con el correr de este 2023 las operaciones de reproductores de tambo fueron cada vez más desafiantes, donde allá por abril, el litro de leche y los valores de la hacienda estaba similar a cómo habíamos terminado el 2022, pero con el correr de los meses, sumado a la sequía que tuvimos, se hizo más complicado y hubo una mayor cantidad de oferta, donde entró a jugar mucho la cuestión económica , que no fue fácil para nadie", completó el Coordinador.

En un contexto extremadamente desafiante, donde la economía del país fluctuó de manera permanente en el país, la Cooperativa pudo lograr varios de sus objetivos: "a pesar de este contexto hemos podido vender hacienda y creo que lo hicimos de un modo muy profesional, renovando las expectativas para el 2024 donde vamos a tener una cartilla de remates Holando importante", manifestó al respecto el Coordinador Comercial, anticipando que la oferta de animales será mucho mayor que este 2023.

En la parte final de su relato, Zbrun manifestó que "queremos destacar el esfuerzo que hicieron los vendedores en poder dar los plazos acordes a este momento que estamos atravesando y el esfuerzo que hizo la Lehmann a la par de ellos, para que los productores de la zona puedan incorporar cabezas a su rodeo y seguir produciendo y apostando a incorporar genética para producir leche en la región", cerró el Coordinador Comercial de Hacienda de Cooperativa.