La mirada económica: buenas y malas de los anuncios

El reconocido economista Jefe de FADA realizó un análisis de las medidas desde el agro, contemplando tres factores centrales: mejora cambiaria, suba de Derechos de Exportación (DEX) y tipo de cambio de importación mayor a exportación.

El Dolar exportador se ubicaría en $840 ($800 + 80/20). "Es una mejora significativa si se lo compara con dólar oficial, aunque menor si se lo compara con dólar exportador 50/50 que estuvo vigente los últimos 45 días que estaba en torno a los $650", indicó. Y agregó: "soja, maíz y trigo ven mejora".



SUBAS DE RETENCIONES

Para Miazzo, los productos que no tenían retenciones como ecos regionales y los que tenían bajas alícuotas como carne y leche reciben una mejora cambiaria reducida. "Para los que tenían 0% DEX, el tipo de cambio es de $714, apenas por encima de los $650 del dólar exportador 50/50", explicó.

Ahora bien, a modo de reflexión expresó: "que los DEX sean para toda la economía no los hace menos nocivos para el agro, más teniendo en cuenta que las exportaciones del campo representan el 70% de las exportaciones del país y más del 90% de las divisas netas", indicó.



TIPOS DE CAMBIOS DIFERENCIALES

"Tal vez la peor noticia para el agro es que empeora la relación insumo producto al pagar insumos a un dólar importador de $940 ($800 +17,5% de impuesto PAIS) y cobra un dólar de entre $714 (DEX 15%) y $563 (DEX 33%)", sentenció.

Para el economista, si esta medida es solo por 3 o 4 meses "en granos no afecta tanto porque ya está todo sembrado" y recién afectaría a la campaña fina 24/25.

Como reflexión final, señaló: "importan más los valores relativos que el valor absoluto, nos va a decir más la brecha que quede con los dólares libres y la brecha impo/expo que el valor absoluto del tipo de cambio", concluyó.