Retenciones: la dirigencia rural tiene más dudas que certezas con las medidas oficiales

Luis Caputo, ministro de Economía de Milei, anunció ayer que el dólar oficial pasará a $800 y el Banco Central agregó que habrá una actualización mensual del 2%.

Más tarde, en el Boletín Oficial comenzaron a salir los detalles del paquete de medidas que se anunció con un demorado mensaje grabado. Entre ellas, salió un nuevo Programa de Incremento Exportador, que establece que las ventas al exterior se liquidarán 80% al dólar oficial de $800 y un 20% al Contado con Liquidación, lo que da un dólar para exportar de $860.

Pero el punto más polémico contempla, en principio, un aumento de retenciones en gran parte del agro, que pasaría a tributar 15%. La medida incluiría a la carne, los cereales y todas las economías regionales, algunas de las cuales había dejado de tributar ese impuesto en el último tiempo.

Al respecto, la presidenta de Carsfe, Sara Gardiol, analizó: "para el sector agropecuario aparecieron algunos enunciados como el caso de aumento de retenciones para trigo, maíz, sorgo y la soja; esto viene atado con la devaluación del peso y entendemos que son medidas como para empezar a trabajar.

No obstante, advirtió: "los costos para el sector van a crecer, básicamente porque los insumos se compran en su gran mayoría en dólares. En los últimos 25 días, todas las compras que se hicieron fueron diferidas para el mes de abril por parte de los proveedores, donde no se podían cancelar deudas".

Y, a pesar de todo, puso el foco en el factor preponderante para un negocio a cielo abierto: "más allá de todo, nosotros tenemos que esperar que el clima nos siga acompañando".



PREOCUPACIÓN EN CONINAGRO

El presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, fue otro de los dirigentes que manifestó su opinión sobre las medidas oficiales y se mostró preocupado por la decisión del Gobierno de aplicarle una suba de retenciones a todas las economías regionales. "Vemos con preocupación los efectos que puedan tener en distintas producciones", admitió.

Si bien aclaró que es necesario "sincerar la economía y el problema del atraso y la brecha cambiaria", también señaló que los efectos "son muy diferentes de acuerdo a cada una de las producciones de las cuales se trate".

Para el caso de muchas producciones como la carne, la leche y las economías regionales, gran parte de ellas van al consumo interno y se verán "perjudicadas por la suba de los insumos y la caída del poder adquisitivo de la gente".

Según Laucirica, "por ir al consumo interno no tienen grandes beneficios por el aumento del precio del dólar, pero sí se ven perjudicadas por la suba de insumos como pueden ser el maíz y subproductos de la soja, que se utilizan para la alimentación". Y, para peor, por la caída del poder adquisitivo de la población, anticipó que la gente no va a convalidar la suba de precios. "Esto es oferta y demanda y difícilmente la demanda convalide subas que cubran los mayores costos de producción".