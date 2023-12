Martín Lopetegui es el nuevo Coordinador de Cultura

La gestión de Leonardo Viotti lleva tan solo algunos días de trabajo, pero ya se pueden saber algunas decisiones tomadas. En principio, la secretaría de Educación y Cultura, conducida por Norma Becchio, contará con Martín Lopetegui como Coordinador de Cultura.

Lopetegui es empleado municipal hace ya tiempo. “Estoy muy ilusionado y agradecido. Fue una convocatoria sorpresiva. Recibí la convocatoria de Leo, que me propone sumarme a su equipo e intentar construir desde ahí”, expresó.

Además, comentó: “Llevo muchos años en la secretaría de Cultura y fue también una especie de renovación de energías. La verdad que estoy muy contento e ilusionado, y entiendo que hay mucho trabajo por hacer”.

Lopetegui viene trabajando desde la gestión anterior, en diferentes roles: “He tenido varias funciones, siempre relacionadas a la producción artística. Comencé coordinando la Secretaría de Cultura en la primera gestión de Luis Castellano. A mitad de gestión, me convocaron primero para trabajar como productor en el Festival de Teatro del año 2012. Luego, fui incorporado como Coordinador General de la Secretaría”.

“Es volver a retomar esas funciones, esta vez con un poco más de responsabilidades, porque entiendo el compromiso y la seriedad con la que debo tomar este ofrecimiento ya que voy a formar parte de su equipo de Gabinete. Entonces, en ese sentido, se renuevan las expectativas y aumenta la responsabilidad”, resaltó.

Respecto a los objetivos y las motivaciones para este nuevo trabajo, mencionó: “El primer objetivo es reorganizar la secretaría. Hemos ido perdiendo un poco de potencia en estos últimos años por diferentes razones. Y a partir de ese reacomodamiento, abrirnos a la comunidad artística, cultural de la ciudad, que es donde más me gusta estar y desde donde creo que puedo aportar”.