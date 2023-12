La rafaelina que tuvo un gran 2023 en El Quillá

(Por Darío Gutiérrez).- El hockey santafesino tuvo en los últimos días las definiciones de campeonatos y El Quillá con su primer equipo se llevó los laureles en Primera División, con la presencia de Sofía Bolea. También la rafaelina integró el representativo de las Tiburonas que se consagró en Sub 19.

La ex jugadora de Ben Hur y CRAR completó su segunda temporada en el competitivo equipo santafesino con un saldo más que positivo, ya que además jugó Superliga y con la Sub 19 el Argentino B, donde El Quillá logró el subcampeonato. En primera, si bien la definición fue por penales australianos ante Banco luego de empatar el período reglamentario de la final 1 a 1, su equipo marcó la tendencia en el torneo. Se consagró de manera invicta en 14 partidos, con 13 triunfos y apenas un solo empate.

«La verdad presentía que se venía un buen año, porque sabía que había un montón de torneos, y la verdad me propuse muchos objetivos en base a eso. Tuve la posibilidad de jugar mucho más de lo que esperaba, si bien yo ya había jugado algunos partidos en primera no me esperaba quedar en todos los torneos y jugar todo lo que jugué con ambos planteles (sub 19 y primera), más que nada porque no hace tanto que juego en el club y porque la verdad que la calidad de jugadoras que hay en Quillá es muy alta y estás todo el tiempo «‘peleando» el puesto con gente muy buena. Por suerte tuve la posibilidad de rendir como esperaba, y de disfrutarlo más que nada porque tengo la suerte de que me tocó compartir todos los torneos del año con gente muy copada y encima muy grosa jugando», nos contó en sus sensaciones tras las consagraciones.



JUGÓ CON UNA LEONA

En el recorrido por esta temporada feliz, analizó las participaciones nacionales. «En base a la superliga nos fue como esperábamos, no te voy a negar que uno siempre aspira a una final, pero en base a la entrega y a la calidad de juego no se negoció nada. Además tuvimos la posibilidad de tenerla a Stefi (Antoniazzi, actual integrante del seleccionado argentino) en el plantel que siempre suma muchísimo y que jugar con ella es una locura, agradezco haber tenido la posibilidad de conocerla y compartir porque tiene experiencias y un hockey totalmente distinto.Y en base al sub 19, nuestro plantel de este año siempre fue muy sólido y muy bueno, la verdad disfruté muchísimo esta categoría, nosotras teníamos la vara muy alta porque al torneo llegamos muy bien, logramos llegar a la final pero no sé nos dió el ascenso. Considero que esa final no fue nuestro mejor partido, pero bueno tuvimos una especie de «revancha » en la final que jugamos hace unos días y me parece que nos regalamos jugar un partidazo todas, que la verdad nos lo merecíamos después de los altibajos que veníamos teniendo en las finales».

Sofi actualmente juega como delantera o volante, «dependiendo el partido», y acotó en cuanto a sus características que «no soy una jugadora que se destaque por meter goles. Mis objetivos para todos los años es siempre dar mi 100% y poder rendirle al equipo. El 2023 en lo personal fue un año muy lindo y dejó la vara muy alta así que mi objetivo por ahora es seguir en ese camino».