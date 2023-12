El goleador que vuelve al Zenklusen con otra camiseta

El sábado cuando Ben Hur y Libertad se enfrenten por el partido inicial de la segunda etapa del Regional Amateur, comenzará a transitarse la adrenalina siempre particular de los play offs, donde al cabo de 180 minutos uno de los dos equipos tiene que despedirse de la competencia, y el otro continuar en su ilusión de ascenso.

Entre los 22 protagonistas titulares que estarán en el campo de juego del Néstor Zenklusen, los hinchas de Ben Hur alentarán naturalmente a los hombres dirigidos por Gustavo Barraza, pero dentro de la formación sunchalense habrá un jugador que no pasará inadvertido: Agustín Bianciotti.

Después de la novela que se generó a mediados de año con su salida de Ben Hur para continuar su carrera en Atlético que le ofreció un contrato profesional, y sin acuerdo entre los clubes, después fue pasando el tiempo donde apenas tuvo algunos minutos en un solo encuentro con la Crema en la Primera Nacional, y antes de comenzar el torneo organizado por el Consejo Federal salió a préstamo hacia el equipo Cañonero, donde ha tenido buenos números durante la primera fase con tres goles en seis encuentros.

Si bien no es el primer caso dentro de nuestro fútbol con estas particularidades, quizás morbo sea una palabra algo exagerada, pero sí puede interpretarse con que se dé una situación no del todo cómoda dado que se trata de un giro deportivo relativamente reciente para el juvenil atacante.

Recordemos que Bianciotti fue goleador de la BH en Liga Rafaelina, donde el año pasado logró todos los títulos de esa temporada, y que esta salida puede haber dividido las aguas en los simpatizantes. En fin, el termómetro marcará el sábado sobre esos estados, ya sea con aplausos por todo lo que dio en el Lobo (que fue mucho en poco tiempo); silbidos de alguien que se haya sentido dolido por la forma en que se produjo la salida, o simplemente indiferencia.