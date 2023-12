La hacienda subió casi 40% y le mete presión a los precios de la carne

En medio de una suba generalizada de precios, la hacienda en pie subió ayer casi 40% en el mercado de Cañuelas, por lo que el asado se podría ir a los 8.000 pesos el kilo. En el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), las alzas llegaron a superar el 38% en las categorías destinadas a cortes de consumo, los que se distribuyen en carnicerías y supermercados de Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En las carnicerías estiman que ante esta suba generalizada y la proximidad de las Fiestas de fin de año, el precio promedio de los cortes más consumidos, entre los que se encuentra el asado, podría superar los $7.500 por kilo en los próximos días.

Tras la rueda, el analista Salvador Di Stefano estimó que en el corto plazo incluso podrían superarse los $10.000 por kilo de mantenerse la tendencia alcista. "Terneros en $2.600 y gordo en $1.900, el asado andá a buscarlo a $10.000 el kilo, son U$S 10, barato para el mundo, carísimo para salarios argentinos", dijo Di Stefano en su cuenta de X. Con un ingreso de 7.808 ejemplares, los valores fueron escalando hasta establecer una variación de $500 para novillitos y vaquillonas.



AUMENTOS SUPERIORES

AL 100% EN ALIMENTOS

Los precios de productos de la canasta básica como aceite, fideos, harina y panificados sufrirán aumentos superiores al 100% durante los próximos días, ya que dejaron de ser subsidiados por el Estado Nacional a través de fideicomisos. Esa asistencia estatal, que ahora ya no está, se trasladará a precios y a eso hay que sumarle el ajuste por inflación, que este mes podría superar el 20%, según estimaciones privadas.

En los supermercados estiman que, sin el fideicomiso, el aceite pasará de costar $800 a $2.000 por litro, mientras que los panificados registrarían subas en torno al 80%. Además, fuentes del sector vaticinan que los fabricantes aplicarán subas de entre 20 y 25% en los artículos que formaban parte del programa Precios Justos, que funcionó durante el Gobierno anterior.

Esta semana, las empresas de consumo masivo comenzaron a mandar las nuevas listas de precios con aumentos. Como el presidente Javier Milei anticipó que durante su gestión no habrá controles de precios, los valores de las góndolas de los supermercados se equipararían con los que hay en almacenes y autoservicios chinos, adonde no se aplicada ese programa oficial.

También Milei anticipó que la inflación trepará a entre 20% y 40% mensual durante los próximos meses, con impulso de los precios de loa alimentos. En los mayoristas y autoservicios los precios aumentaron entre 35 y 50% la semana pasada y se aguarda que las grandes cadenas apliquen ajustes similares en los próximos días. En el sector creen que el consumo se frenará este mes y el próximo, hasta tanto se acomoden los precios y se reactiven las promociones en los supermercados.



CANASTA NAVIDEÑA CON

SUBAS DE HASTA 230%

Los alimentos y bebidas que componen la canasta navideña registran un aumento de hasta 230% interanual y, como consecuencia, para estas Fiestas se proyecta el nivel de consumo más bajo de los últimos 20 años. Así lo reveló un informe del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), que detalló además que, a nivel general, todas las superficies de venta (alimentos y obsequios) proyectan una caída en las ventas de un 36,6 % promedio.

Ese porcentaje está apenas un 3,8 % por debajo del 40,4 % que se registró en 2020 (en plena pandemia por el Covid 19) pero 1% por encima de la caída del 35,6% registrada en 2001, en medio del estallido social que terminó con el Gobierno de Fernando De la Rúa.

"Es decir que se trata de la caída más importante en la proyección del consumo que se ha registrado en los últimos 22 años devenida de una crisis económica, apenas exceptuando lo ocurrido por las cuestiones de fuerza mayor que generaron el aislamiento obligatorio de 2020", evaluó el presidente de la entidad, Miguel Calvete.

Según el dirigente, "el imparable proceso inflacionario, la devaluación y la pérdida de poder adquisitivo aparecen como las principales causas de esta tendencia, tanto en obsequios como en alimentos". (NA)