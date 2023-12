EL FMI y el BID salieron a apoyar el plan de ajuste y la devaluación de Milei

Pocos minutos después de los anuncios realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, el FMI salió a apoyar la devaluación y el ajuste con el fin de alcanzar lo más rápidamente posible el equilibrio fiscal. Julie Kozack, directora de Comunicaciones del Fondo Monetario, dijo que "el personal técnico del FMI respalda las medidas anunciadas hoy por el nuevo ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo".

"Estas fuertes acciones iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y a fortalecer el régimen cambiario. Su aplicación decidida contribuirá a estabilizar la economía y a sentar las bases de un crecimiento más sostenible y liderado por el sector privado", señaló.

Por su parte, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, indicó: "Acojo con beneplácito las medidas decisivas anunciadas hoy por el presidente Javier Milei y su equipo económico para abordar importantes desafíos económicos de Argentina".

Dijo que son "un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país".



EL BID TAMBIÉN

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, celebró el plan de ajuste anunciado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y se mostró a disposición para ayudar a los "sectores más vulnerables".

"Doy la bienvenida a las medidas decisivas anunciadas en Argentina hoy. @el_BID queda a disposición para apoyar sus reformas estructurales, incluyendo un apoyo para los más vulnerables mientras se fortalece la eficiencia de las acciones fiscales", publicó el brasileño en su cuenta de X, antes Twitter.

El mensaje del presidente del BID se dio en los minutos finales del martes y fue reposteado por el presidente Javier Milei.



CÁMARA DE COMERCIO

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) respaldó la decisión del gobierno de poner "en equilibrio" las cuentas públicas al señalar que generan la inflación que "perturba la vida de todos los argentinos". En un comunicado con declaraciones de su presidente, Natalio Grinman, la CAC fue una de las primeras centrales empresarias que salió a apoyar las medidas anunciadas por el Gobierno.

"Es muy saludable que el ministro, en línea con lo que ya había hecho el presidente Milei, haya puesto en un lugar central a la cuestión fiscal", señaló la entidad en un comunicado. Añadió que "es muy bienvenido el anuncio de corrección del abultado desequilibrio de las cuentas públicas, causa de la emisión monetaria que a su vez genera la muy elevada inflación que perturba la vida de todos los argentinos".

Grinman indicó que "aplaudo que se ataque la raíz del problema y se deje de poner parches que acaban por fracasar más pronto que tarde, como lo son los controles de precios y las restricciones por doquier". Aclaró que "el cómo es un gran desafío" pero señaló que confía en que "las flamantes autoridades hallarán la manera de hacerlo minimizando el costo para la población".

El titular de la CAC respaldó el reordenamiento del mercado de cambios al indicar que las "tremendas trabas existentes no solo estaban asfixiando a las empresas vinculadas al comercio exterior, sino que derramaban sus perniciosos efectos sobre toda la actividad económica".

"Comprendemos la necesidad de, en la emergencia, incrementar algunos tributos, pero es clave que tan pronto como la situación mejore, estas medidas de excepción se eliminen" agregó el comunicado de la CAC.

Por último, Grinman apoyó la suba de las partidas de asistencia social, aunque señaló que "no debe olvidarse que son un paliativo para la emergencia y que el trabajo y el mérito deben ser las principales herramientas de progreso social".



ENTIDADES DEL CAMPO

RESPALDARON LAS MEDIDAS

Por su parte, las entidades rurales respaldaron las medidas al afirmar que sinceran las variables de la actividad y reiteraron el pedido de eliminar las retenciones. Señalaron que los anuncios "pueden traer una mejora del valor de productos dolarizados que no obstante se cobran en pesos".

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, señaló que la nueva cotización del dólar oficial a 800 pesos "es la realidad". "Son las medidas de emergencia para afrontar la realidad en un camino que la Argentina venía esquivando y tomar el camino acertado", señaló el dirigente.

Para el ruralista, el discurso del funcionario fue "en línea con lo que se dijo en la campaña, sinceramiento de variables y que todos los sectores deben apoyar y no solo el campo".

Tras la promesa de Caputo de una quita de todas las retenciones "finalizada la emergencia", Castagnani subrayó que "el camino debe ser la eliminación total de los derechos de exportación". Destacó que ve "bien que se haya hecho una contención social a los sectores más vulnerables".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, señaló que el presidente Javier Milei, a través del paquete de medidas de emergencia de las que habló Caputo, "volvió a reafirmar lo que siempre dijo poniendo en valor al sector porque el campo ha sido discriminado a través de impuestos que solo pagamos los productores". "El camino es la unificación del tipo de cambio y la eliminación de los derechos de exportación", agregó.

Pino añadió: "Esperemos que estas medidas sirvan para encaminar la crisis que vive nuestro país, porque la Argentina necesita de oportunidades para todos". (NA)