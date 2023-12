Dólar tarjeta a $ 1.320

El Gobierno prepara una serie de decretos que saldrán este miércoles, y un paquete de leyes, mientras el Banco Central presentará una "salida" para la deuda comercial de empresas y la gigantesca bola de Leliqs. El ajustazo de Javier Milei representará un recorte de unos U$S 15.000 millones, el 3% de un Producto Bruto calculado en U$S 500.000 millones.

No sólo será una abrupta baja del gasto público, sino también un aumento de impuestos a importaciones (PAIS) y también a las exportaciones (retenciones).

Fuentes del Ministerio de Economía confiaron en que el ancla fiscal será "inmediata", por lo que el desequilibrio financiero del 5,2% de Producto Bruto se terminaría en un año. A eso se sumará que el Banco Central (BCRA) anunciará este miércoles un plan para la deuda comercial de las empresas y los pasivos remunerados. El objetivo será secar aún más la cantidad de liquidez en la economía.

Según detallaron en Economía, tras el salto del dólar a $800 se fijará el tipo de cambio con una depreciación mensual calculada en un 2 por ciento. En Economía admiten que la inflación subirá fuerte en una primera etapa y habrá una recesión. "Estanflación", la llamó Milei.

Para la exportación, el dólar será de $860, en un esquema para liquidar 80% en el MULC (con nuevo valor a $800) y 20% en el Contado con Liquidación (CCL).

Las importaciones se moverán con un dólar a $940, porque el impuesto PAIS subirá de 7,5% a 17,5% (para bienes y servicios).

El llamado dólar tarjeta (pagos en dólares en el exterior o de servicios en el extranjero) seguirá existiendo, pero con cambios. Mantendrá las percepciones de Ganancias y también el impuesto PAIS, y costará ahora $1.320. (NA)