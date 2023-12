Enress convocó a audiencia por pedido de ASSA para subir un 128% sus tarifas

El Directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) oficializó la convocatoria a una audiencia pública con "el objeto de escuchar y recabar las opiniones de los interesados sobre la solicitud de aumento tarifario efectuada por Aguas Santafesinas S.A" que comprende un 128 por ciento, en dos tramos, para el año 2024.

Así, el 27 de diciembre de 2023 a las 10:00 se llevará a cabo la primera audiencia en la sede Rosario del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Al día siguiente, en el mismo horario, tendrá lugar la segunda pero en el auditorio de la Universidad Siglo XXI ubicado en calle San Martín 2029 de la ciudad de Santa Fe.

El organismo indicó que el Registro de Participantes se habilitará a partir del día 17 de diciembre, hasta el 26 de diciembre de 2023 a la vez que aclaró que en todos los casos la inscripción será libre y gratuita. Si bien los interesados se podrán inscribir a través de formularios Google, también podrán hacer en calle 25 de mayo 1951 de la ciudad de Santa Fe, Tel: 0342 4581893/4593181/4599888. Y los usuarios que quieran participar de manera remota podrán realizarlo el día 28 de diciembre, aclarando en la inscripción esta condición.

"El Registro de oradores será comunicado públicamente con 48 horas de antelación a la Audiencia, junto a la nómina de participantes, orden de las exposiciones, nombre y cargo de quien preside y/o coordine la Audiencia. Además se establece un tiempo máximo de 5 minutos para hacer uso de la palabra por cada orador particular, y 10 minutos para quienes lo hagan en representación de asociaciones u organizaciones. Este tiempo máximo no rige para la autoridad convocante ni la empresa solicitante", precisó el Enress.

Por último, consignó que quienes participen en representación de personas jurídicas, deberán acreditar haber sido designados para tales fines (de no ser así, se considerará como intervención de un particular).

La empresa Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), que brinda el servicio de agua potable y cloacas en 15 de las principales ciudades de Santa Fe, solicitó al gobierno provincial un aumento de tarifa del 128% para 2024, que se instrumentaría en dos tramos durante el tercer y cuarto bimestre del próximo año.

La solicitud fue presentada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Infraestructura que hasta el domingo conducía Silvina Frana, para su posterior elevación ante Enress.

ASSA argumentó la necesidad de aumentar su cuadro tarifario en el hecho que durante 2023 el gasto operativo creció un 149%, por lo que propuso una suba de 52% para junio y sobre esa base un 50% adicional en el cuarto bimestre, lo que representa un 128% para el total del año. En este sentido, sostuvo que el proceso inflacionario afecta la adquisición de insumos y la posibilidad de avanzar con las obras previstas.

La firma funciona bajo la figura jurídica de una sociedad anónima y su mayor accionista es el Estado provincial, con el 51% del capital social, en tanto los municipios que forman parte de la concesión, entre ellos el de Rafaela, tienen el 39% y el 10% restante le corresponde a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

La empresa presta servicio en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez, centros urbanos en los que residen casi 2 millones de personas, equivalentes a dos tercios de la población de la provincia.

Un hecho sobresaliente de este 2023 fue la inauguración del nuevo acueducto Desvío Arijón - Rafaela que beneficia a una docena de localidades de la región.