Se registró una fuerte caída de las exportaciones rafaelinas en 2023

Las exportaciones desde Rafaela terminarán el 2023 en torno a los 480 millones de dólares, una cifra 25 por ciento inferior a la registrada en el año pasado, cuando cerraron en U$S 640,5 millones, según se desprende del informe de la Cámara de Comercio Exterior (CaCEx) presentado anoche durante la asamblea de la entidad que presidió su titular, Edmundo López.

Como ese viejo chiste con formato de "tengo una noticia buena y otra mala", López repasó las estadísticas con sabor amargo en comparación con las del 2022, pero al menos destacó como positivo la habilitación del Centro Logístico de Comercio Internacional (CLIR) en el Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER), un proyecto liderado por la CaCEx y con fuerte financiamiento estatal con aportes de los gobiernos de la ciudad (cedió el terreno de 2,5 hectáreas), la Provincia y la Nación.

La CaCEX llevó a cabo ayer por la tarde una asamblea mientras se esperaban los anuncios del Ministerio de Economía sobre el ajuste del gasto y la devaluación del peso. Por eso los empresarios asistentes se sumaron a las especulaciones que llegaban desde Buenos Aires a partir de las demoras del ministro Luis Caputo en oficializar las medidas.

López, acompañado por el secretario de la entidad Javier Sandrone y el auditor Jonatan Berthold (Estudio Saipe), repasó los principales datos del informe, que en realidad comenzó con la presentación de los datos finales en cuanto a exportaciones e importaciones del 2022 y en la parte final continuó con los registros de 2023 consolidados hasta octubre y estimados para el último bimestre.

Así, las exportaciones rafaelinas proyectadas a lo largo de este año se ubican en U$S 480,8 millones, con el sector alimenticio como al tope del ranking al alcanzar ventas al exterior por 341 millones, lo que representa una caída del 30% en relación a los 488,3 millones del 2022. En este caso, la leche en polvo constituye en núcleo de los alimentos que se envían fronteras afuera, por lo que la sequía y la crisis del sector lácteo impactaron negativamente en el comportamiento del sector.

En segundo lugar de este ránking 2023 se ubica el rubro Autopartes con exportaciones por U$S 103,5 millones, con un leve crecimiento del 3,25% interanual (ia). Y en el tercero el sector Metalmecánico, con 21,5 millones y un retroceso del 5,2% ia. Químicos y Plásticos presentó una caída del 51% ia con ventas al exterior por U$S 13,2.

Como siempre, Alimentos y Autopartes explican gran parte de las exportaciones, con un total durante 2023 de U$S 445 millones, esto es el 92,5% de los 480 millones.

Con respecto a las importaciones, en 2023 alcanzaron los U$S 209 millones, casi un 28% menos que en el 2022 (habían sido 298 millones). En este caso se destaca el desempeño del sector metalmecánico, que redujo sus importaciones un 59,2% en gran medida por las restricciones impuestas por el Gobierno nacional ante la escasez de reservas en el Banco Central y el funcionamiento de las SIRA.



EVOLUCIÓN Y

DESTINOS

El 2022 se instaló como año récord de las exportaciones rafaelinas con U$S 640 millones, en tanto que en 2021 se habían alcanzado 571 millones y en 2019 unos 514 millones. Otro dato saliente está dado por el precio promedio de la tonelada exportada desde Rafaela: en 2022 fue de 5.167 dólares, uno de los más altos de la serie aunque por debajo de los 5.726 del 2017.

Por sectores, la tonelada exportada por Autopartes el año pasado tuvo un precio de 29.790 dólares, con una enorme diferencia respecto al resto (Metalmecánico 8.344 y Alimentos 4.563).

En cuanto a los destinos, las exportaciones rafaelinas que llegaron a Argelia totalizaron U$S 113 millones, a China 109,7 millones, a Brasil 81,88 millones a Estados Unidos 55,23 millones a Chile 32,7 millones y a Alemania 26 millones.

Por sectores, los productos alimenticios exportados a Argelia alcanzaron el año pasado los U$S 113 millones, a China 109 millones y a Brasil 68 millones. En cambio, las exportaciones de autopartes a Estados Unidos sumaron U$S 26 millones, a México 19,4 millones, a Alemania 14,8 millones y a Brasil 12,2 millones.

Respecto a las importaciones por sectores en el 2022, Autopartes ocupó el primer lugar con compras en el exterior por U$S 109 millones, Metalmecánico por 94 millones, Alimenticio por 24 millones y Químicos y Plásticos por 21,8 millones.

¿Desde qué países llegan las importaciones a las empresas rafaelinas? Desde China, donde se efectuaron compras por U$S 95,8 millones, de Brasil por 81,8 millones, de India por 23,31 millones, de Taiwán por 23,21 millones y de Estados Unidos por 15,6 millones.



CENTRO LOGÍSTICO

Por otra parte, López aprovechó para actualizar la información sobre el Centro Logístico de Comercio Internacional (CLIR) ante los asociados, tal como lo publicó este Diario en noviembre pasado cuando el espacio recibió la habilitación de la AFIP para comenzar a funcionar.

"Nuestra ciudad se ha ido posicionando como punto de referencia en el comercio exterior. Ubicada estratégicamente en el eje de conectividad hacia países limítrofes. Actualmente operan más de 150 empresas por lo cual el depósito fiscal, se ha transformado en una imperiosa necesidad como servicio para las empresas exportadoras e importadoras de la zona, a fin de no comprometer su competitividad con el aumento de costos logísticos, tiempos de entrega y dificultades operativas", subraya el reporte presentado por el titular de la CaCEx.

"El puerto seco y la zona de actividades logísticas, con las inversiones planificadas, permitirán lograr mayor eficiencia en el abastecimiento y el movimiento de las mercaderías y contenedores" sostiene de este predio de 2,5 hectáreas emplazado frente a la Zona Primaria Aduanera, con 4000 m2 de superficie pavimentada, de los cuales 1000 m2 corresponden al galpón y 250 m2 a oficinas.

En cuanto a los objetivos, el CLIR "pretende hacer frente a la necesidad de reducir costos, mejorar el nivel de servicio a los clientes y posicionar a Rafaela como un catalizador para la propia economía regional, a la vez que generar ahorros logísticos a las cadenas de suministros, lo que permite ser la alternativa para afrontar un desarrollo económico sustentable en el tiempo".

Entre el equipamiento adquirido, tal como publicó este Diario, se destaca una balanza de bulto hasta 3.000 kilos homologada por INTI, una balanza de medio de transporte, sistemas de alarma y de cámaras, iluminación integral (LED), software especializado en depósitos fiscales (SICOM) / Hardware (pc), auto elevador entre otros.