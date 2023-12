Di María: gol olímpico en la Champions

El argentino Ángel Di María se lució jugando para el Benfica con una especialidad de la casa: el gol olímpico. El crack rosarino ya había convertido así con la camiseta del PSG, y ahora lo hizo para el conjunto portugués, en su despedida de la Champions League.

Benfica le ganó 3-1 en forma agónica al Salzburgo y clasificó a la Europa League. El equipo donde juega otro argentino campeón del mundo, Nicolás Otamendi, llegó a la última fecha de la fase de grupos sabiendo que ya era imposible clasificar a la próxima fase de Champions pero con la chance de quedar terceros en la tabla (detrás de Inter y Real Sociedad) y meterse al segundo certamen de relevancia en el Viejo Continente. Lo hizo gracias a la diferencia de gol, que alcanzó recién en el minuto 92, a través del brasileño Arthur.



MANCHESTER UNITED ELIMINADO

El Manchester United, último de su grupo, dijo adiós a las competiciones europeas esta temporada después de su derrota 1-0 este martes contra el Bayern de Múnich en el último partido. Los 'Red Devils' sufrieron en Old Trafford una cuarta derrota en seis partidos de Liga de Campeones. Ello les condenó al cuarto puesto del grupo A (4 puntos), por detrás de los alemanes del Bayern (1º, 16 puntos) y de los daneses del Copenhague (8 puntos), clasificados a octavos de final después de su victoria 1-0 contra los turcos del Galatasaray (3º, 5 puntos).

Por otra parte, Inter empató 0 a 0 con Real Sociedad y quedó segundo por diferencia de gol detrás del elenco español en el Grupo D.

Real Madrid, máximo campeón del torneo, finalizó la zona con puntaje ideal: seis victorias en seis partidos. Cerró con un 3-2 sobre Union Berlin. Le sacó 6 puntos a Napoli, el segundo del grupo. Arsenal, en tanto, terminó con 13 puntos en su grupo, por encima de PSV, Lens y Sevilla y avanzó con autoridad como líder de la zona.

Hoy jugarán a las 14.45 Leipzing vs. Young Boys; Estrella Roja vs. Manchester City; y a las 17 Porto vs. Shakhtar, Antwertp vs. Barcelona; Celtic vs. Feyenoord; Dortmund vs. PSG; Atlético Madrid vs. Lazio y Newcastle vs. Milan.