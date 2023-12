Libertad finalista sin jugar ante Ben Hur

Libertad de Sunchales se clasificó anoche finalista del torneo Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, sin tener la necesidad de jugar su encuentro. En un año donde la competencia local tuvo muchas desprolijidades en el desenlace de la categoría superior, esta vez Ben Hur fue el que no pudo garantizar la seguridad para la disputa del segundo encuentro de la serie que ya ganaban los Tigres por 1 a 0. Pasadas las 21.30 y el tiempo prudencial de espera previsto en el reglamento, los árbitros Marcos Macagno, Brian Padilla y Nadia Defagot resolvieron la suspensión.

Curiosamente a BH le sucedió algo similar, en cuanto a la no presencia de la seguridad contratada, que motivó su protesta en la serie de cuartos de final ante Quilmes, y que luego derivó en una larga interrupción del torneo.

El equipo dirigido por Gustavo Lucato enfrentará ahora, con ventaja de localía, a Independiente (que había eliminado a Atlético) en la definición por el campeonato.



EMPIEZA LA CHAMPIONS LEAGUE

Este miércoles comienza a jugarse la Basketball Champions League Américas, el certamen más importante del continente que organiza FIBA. Serán cuatro grupos de tres equipos cada uno y será en formato de triangulares, en el cual cada integrante será local una vez. Los dos mejores de cada zona, accederán a la siguiente instancia. Por Argentina estarán Quimsa, Boca Juniors y Obras Basket, quienes competirán en distintas zonas.

Así se dispusieron los grupos:

Zona A: Real Estelí (Nicaragua), Gladiadores de Anzoátegui (Venezuela) y Halcones de Xalapa (México).

Zona B: Quimsa de Santiago del Estero (Argentina), Nacional de Montevideo (Uruguay) y San Pablo (Brasil).

Zona C: Hebraica y Macabi (Uruguay), Boca Juniors (Argentina) y Flamengo (Brasil).

Zona D: Universidad de Concepción (Chile), Obras Sanitarias (Argentina) y Franca (Brasil).

Los partidos de los equipos argentinos: 14/12 a las 18.40hs: Universidad de Concepción vs Obras Basket; l21.10hs: Hebraica vs Boca Juniors.

15/12: a las 18.40hs: Franca vs Obras. 21.10hs: Flamengo vs Boca Juniors.

16/12: a las 20.40hs: Quimsa de Santiago del Estero vs San Pablo.

18/12: a las 20.40hs: Quimsa vs Nacional de Montevideo.