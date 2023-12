El equipo de Gallardo goleó al Auckland City

BUENOS AIRES, 13 (NA) - El Al-Ittihad del entrenador argentino Marcelo Gallardo le ganó hoy 3-0 al Auckland City en el King Abdullah Sports City por la fase de eliminación preliminar del Mundial de Clubes de la FIFA y avanzó a los cuartos de final donde enfrentará al Al-Ahly egipcio.

A los 29 minutos de la primera parte, los "Leones" árabes abrieron el marcador con una gran jugada colectiva característica de los equipos del ex director técnico de River. El lateral Zakaria Al Hawsawi la inició desde el fondo tocando para Faisal Al Ghamdi y picando al vacío sobre la banda donde volvió a recibir la pelota en sector rival y metió el cambio de frente para el brasileño Romarinho que, en la medialuna del área, le dio cruzado de primera para poner el 1-0.

El segundo gol llegaría a los 34 minutos en la pierna derecha de la estrella francesa NGolo Kanté. Tras un tiro de esquina desde la derecha corto, la defensa del Auckland City despejó y quién ejecutó el córner volvió a meter la pelota en el área donde el arquero Conor Tracey rechazó con los puños dejándosela picando al ex Chelsea que, de volea, clavó el balón en el ángulo izquierdo y marcó el 2-0 en el King Abdullah Sports City.

Nuevamente, a los 40, el Al-Ittihad volvería a aumentar la ventaja tras una serie de toques entre el brasileño Fabinho y el francés NGolo Kanté que derivó, sobre la izquierda, en Muhannad Al-Shanqeeti. El lateral derecho realizó una pared dentro del área con el mediocampista ex Chelsea y, al recibirla ante el achique del arquero, tocó al medio para el francés Karim Benzema que la empujó y puso el 3-0 final.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo avanzó a los cuartos de final donde enfrentará al Al-Ahly egipcio, en el mismo recinto, el próximo viernes desde las 15 horas de la Argentina.