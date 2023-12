El primer mensaje de Pinotti como intendente

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Durante la significativa ceremonia de traspaso del mando, desarrollada el pasado domingo en horas de la mañana, el flamante Intendente sunchalense dirigió el primer mensaje a sus mandantes. Seguidamente reproducimos las palabras de Pablo Pinotti.

"Ante todo, un gusto y un placer estar con todos ustedes, que nos acompañen en este momento tan importante para nosotros, no para mí, para nosotros.

"En primer lugar, agradecer a todas las autoridades presentes que me acompañan, a Clara García, presidente de la Cámara y a los diputados, que están acá acompañándome. A los concejales entrantes que han sido generosos y han aportado mucho. Al Concejo que termina, que lo hemos necesitado para poder avanzar en algunas normativas específicas y no lo han dudado en recibirnos, en dialogar, en discutir y en proyectarnos hacia adelante. Me parece que eso también es valioso y es importante reconocer. También mi respeto y mi cariño por exintendentes que están presentes, Ezequiel Bolatti, Rubén González, Oscar Trinchieri. Lo mismo a Gonzalo Toselli y a todo su equipo, como siempre, el vínculo, la relación, el poder pensar hacia adelante un montón de cosas que tenemos y grandes desafíos. Mi agradecimiento a los vecinos de Sunchales que creyeron no sólo en mi persona, sino también en un grupo humano, un proyecto que representamos, que entiende una ciudad mejor es posible. Que confían en nuestra comunidad que han trabajado para cambiar, para ir hacia adelante, para llegar a una Sunchales que queremos. Agradezco a los referentes religiosos, al EDI, Espacio de Diálogo Interreligioso, veo al Padre Fernando, algunos pastores que están presentes, que también me han acompañado en muchos procesos de trabajo. A los referentes, obviamente, las instituciones de Sunchales tan importantes, las educativas, deportivas, culturales, medios de comunicación presentes y también hay referentes de comercios y empresas muy importantes que están presentes y que nos están ayudando y acompañando para el futuro. A mi querida y hermosa familia, Laura, Aaron, Chloe, a mis padres, mis hermanos, a toda mi familia política, a mis queridos amigos que siempre me han acompañado en todos los momentos difíciles, complejos. Y a todos los que se sumaron a colaborar y acompañar en este proyecto. Y como siempre lo hago, lo insisto, lo repito y lo repetiré probablemente siempre, le rindo homenaje a mi gran amigo y mentor, Miguel Lifschitz que por su generosidad, su sabiduría, me permitió pensar, repensar y accionar sobre todo en los quehaceres de la política. El sentido más práctico de mejorarle la vida a la gente. Que como lo escribió un periodista argentino-español en la dolorosa noche de su muerte, él decía, el modo de ser propio de la pampa húmeda. "Pocas palabras, muchos hechos. A nuestro espacio político que empezamos a soñar hace muchos años con la figura de Cecilia Ghione, pero con un montón de compañeros que nos fuimos deslizando sin sobresaltos, sin zigzagueos, siempre para adelante. Y desde hace dos años que comenzamos a escribir esta nueva página de la historia. Nos preparamos mucho, estudiamos, convocamos a referentes de cada uno de los temas que nos preocupaban para que nos ayuden a pensar el mejor diseño de las políticas. Nos reunimos mucho con diversas instituciones a discutir soluciones y proyectos. Y hoy quiero transmitirles a los sunchalenses que estamos preparados para hacernos cargo de la Administración Municipal. "Pero también decirles que queremos que este camino los quedamos recorriendo juntos. Queremos que nuestra gestión de gobierno sea cercana a cada uno de ustedes. Escuchar sus preocupaciones e invitarlos a participar en la elaboración de las soluciones.

"Nos enfrentamos a una coyuntura crítica política, social y económica en la Argentina; y la ciudad de Sunchales no escapa a ello. Ante esto, es necesario aunar esfuerzos desde todos los espacios: gubernamentales (en sus distintos niveles), sector privado, instituciones de la sociedad civil, vecinos y vecinas; para que la inversión de cada uno de los recursos que disponemos se realice de la forma más eficiente y asertiva posible.

"En los meses de transición hemos realizado muchos esfuerzos por tener un diagnóstico acabado de la gestión que recibimos. Nos hubiese gustado llegar a este día con mayores precisiones para poder compartirles, que seguro en los próximos días lo vamos a hacer. Pueden confiar en que aquí tendremos un equipo que hará los mayores esfuerzos para revertir esta situación en el menor tiempo posible. Golpearemos puertas, dialogaremos con todos los sectores políticos, en especial con el Gobierno Provincial, Legislatura y Concejo para alcanzar los acuerdos necesarios que nos permitan conseguir recursos, asesoramiento y capacitación para tener una administración cercana, transparente, eficiente y de calidad.

"Nos propusimos alcanzar una ciudad inclusiva, con igualdad de acceso y oportunidades para toda su ciudadanía sin discriminación alguna. Una ciudad segura y resiliente, capaz de proveer un entorno ambiental sano y equilibrado e infraestructuras y servicios eficientes y sostenibles. Una ciudad innovadora, con espíritu joven, preparada para nuevos desafíos sin perder de vista sus raíces e identidad y aprovechando su riqueza sociocultural. Una ciudad con proyección regional e internacional, diversificada en su matriz productiva, capaz de brindar prosperidad y calidad de vida para todos y todas. Entendemos que para alcanzarla necesitamos construir un gobierno local presente, ágil, cercano y transparente. "Con esta meta estamos trabajando! Como nos enseñó nuestro querido Miguel Lifschitz, incansablemente (24/7) y continuamos capacitándonos para construir la ciudad que deseamos.

"Nos trazamos para ello 5 ejes prioritarios:

1) La reforma integral del modelo de gestión local: Necesitamos una gestión municipal ágil, cercana y transparente

2) En segundo lugar, se trabajará en pos de la mejora de las infraestructuras urbanas para que sean de calidad así como en la gestión de servicios públicos eficientes y sustentables.

3) En tercer lugar, se abordarán intensamente políticas encaminadas a promover crecimiento económico inclusivo y sostenible, priorizando la generación de empleo y trabajo genuino y de calidad.

4)En cuarto lugar, la seguridad ciudadana y vial será abordada con todas las herramientas a nuestro alcance.

5) En quinto lugar, se propiciarán una serie de iniciativas orientadas a garantizar la igualdad de acceso y de oportunidades a partir de un enfoque de derechos.

"Estas son algunas de las iniciativas proyectadas. Los desafíos son muchos pero estamos convencidos de que vamos a poder avanzar en cada uno de ellos! Para eso hemos trabajado muy a conciencia en la conformación de un Gabinete y una estructura orgánica municipal que esté a la altura de las circunstancias y que pueda dar respuesta de manera eficiente a los innumerables problemas que hoy aquejan a vecinas y vecinos.

"Diseñamos 4 Secretarías con los equipos idóneos para gestionar de inmediato. Tengan por seguro que cada una de las personas responsables de estas áreas fueron elegidas por su idoneidad. Hemos trabajado mucho en pensar en las misiones y funciones de cada área así como en los perfiles profesionales y trayectorias de gestión que cada uno de los funcionarios tiene para asumir las responsabilidades que afrontarán en los próximos 4 años. Algunas de estas áreas serán asumidas por personal de planta, que ya viene trabajando en la Municipalidad, y que hemos evaluado que su aporte para la gestión que hoy comienza es de vital importancia. Apostamos a la planta municipal, contamos con las y los trabajadores para sumarse a este sueño.Que no es otro que el de una Sunchales con mejor calidad de vida para cada habitante.

Queremos finalmente, convocar a la ciudadanía, escucharla, nos ponemos a disposición de cada vecino y vecina para trabajar en sus preocupaciones, pero también por sus sueños. Trabajaremos con Compromiso, por todo lo que nos une! adelante Sunchales!!".