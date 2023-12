Armar una mesa navideña saludable es posible ¡Te contamos cómo hacerlo!

Las fiestas de fin de año suelen ir de la mano de grandes banquetes y platos deliciosos y calóricos que nos tentarán a salirnos de nuestra rutina alimentaria. Sin embargo, ¿es posible disfrutar de la temporada sin sacrificar la salud? La respuesta es sí. Desde Green & Co, comercializadora de alimentos saludables, aseguran que, con un poco de planificación y creatividad, es posible armar una mesa navideña que sea tanto festiva como saludable y acorde a la estación.



1. Colores en el plato:

Muchos especialistas en salud afirman que las frutas y verduras de tonalidades vibrantes no sólo añaden un toque visual atractivo, sino que también proporcionan nutrientes esenciales. Para estar a tono con el clima cálido, se pueden incluir en las preparaciones ensaladas frescas, brochettes de frutas y guarniciones coloridas para que todos se animen a probar.



2. Opciones saludables:

Es ideal incluir opciones de proteínas magras, como pavo al horno o pescado y también opciones vegetarianas para satisfacer todas las necesidades alimentarias. También se puede sumar algún mix de frutos secos para complementar los platos fríos y es crucial reducir el uso de salsas y aderezos altos en grasas, optando por hierbas frescas y especias para dar sabor a las preparaciones.



3. Bebidas conscientes:

Es fundamental ofrecer alternativas saludables a las bebidas azucaradas y al alcohol en exceso. Agua con rodajas de frutas, infusiones de hierbas o jugos naturales pueden ser opciones refrescantes y menos calóricas. También se pueden sumar vinos orgánicos y vermouth, siendo este último un digestivo, que además tiene propiedades antioxidantes, lo que ayuda a prevenir enfermedades del corazón y regula el colesterol bueno.



4. Mesa dulce inteligente:

Transformar los clásicos postres navideños en versiones más saludables es el mayor desafío. Pero es posible utilizando ingredientes integrales y reduciendo la cantidad de azúcares añadidos. Además, desde Green & Co enumeran una serie de productos naturales que se encuentran dentro de su portfolio de comercialización y que pueden reemplazar perfectamente a las clásicas confituras para una alimentación más consciente: turrones de maní, botones de almendras con chocolate con leche, pasas de uva, etc. También ofrecen pan dulce integral, sin tacc y budines sin azúcar con el mismo sabor tradicional de la Navidad pero con un listado de ingredientes muchísimo más cuidado.

Como vemos, es posible diseñar encuentros en los que la comida sea protagonista pero evitando caer en excesos que se lleven puesto el trabajo alimenticio desarrollado durante el resto del año. De todas formas, la clave también está en la moderación. Es posible disfrutar de cualquier comida siempre y cuando sean porciones conscientes y equilibradas. Esto permite, además, probar distintas preparaciones sin excederse en calorías, disfrutando la comida con calma, apreciando cada bocado.

Desde Green & Co, destacan que se llevaron una grata sorpresa este año al corroborar el creciente interés por esta categoría de productos. En su web se puede encontrar el segmento “Fiestas” que contiene una selección de productos alusivos y que despierta curiosidad por la gran variedad de alternativas a los productos tradicionales. “Los consumidores cada vez son más conscientes de que sostener sus rutinas alimentarias, aún en tiempos de celebración, es un bien ganado para su salud ya que pueden apreciar ellos mismos los cambios en el metabolismo una vez que se decide adoptar una conducta alimentaria responsable.” asegura Federico Angelinetti, cofundador de Green & Co. Por este motivo, “nos sentimos entusiasmados en seguir creciendo en un mercado que se vuelve cada vez más exigente y competitivo para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes”, agrega Lucas Piacenti, cofundador de Green & Co.