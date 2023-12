Cartelera de Novedades

CLUB DE ABUELOS DE CALLE PALMIERI

* El Club de Abuelos de calle Palmieri llevará a cabo su cena-baile despedida del año el próximo sábado 16 con la animación musical de Cristian Casani y el acordeón de Saione.

Se recomienda la reserva de tarjetas a los teléfonos: 15659634, 15300776, 427776 o 15589573.



CALENDARIO DE PAGOS

DE DICIEMBRE DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de diciembre 2023 para jubilados y pensionados.

Los titulares de todas las jubilaciones y pensiones recibirán el medio aguinaldo junto con su haber. Esto significa que los jubilados de la mínima cobrarán $213.569 en diciembre entre haber, aguinaldo y refuerzo.

Es importante destacar que los jubilados de la mínima que accedieron a su jubilación sin moratoria ni Plan de Pago de Deuda Previsional, es decir acreditando 30 años de aportes efectivos, recibirán el complemento al 82% del Salario, Mínimo, Vital y Móvil, que será de $22.207.

* Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de diciembre

- DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de diciembre

- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de diciembre

- DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de diciembre

- DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de diciembre

* Jubilaciones y pensiones que si superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 0 y 1: lunes 18 de diciembre

- DNI terminados en 2 y 3: martes 19 de diciembre

- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 20 de diciembre

- DNI terminados en 6 y 7: jueves 21 de diciembre

- DNI terminados en 8 y 9: viernes 22 de diciembre



REGISTRO DE “MI HUELLA”

* “Mi Huella” es un sistema que permite reconocer la identidad de las personas a través de la digitalización de las huellas dactilares para facilitar la realización de trámites. Si residís en el exterior y tenés tu domicilio de residencia registrado en ANSES, no necesitás enrolar tu huella. Para poder realizar trámites, deberás contar con un apoderado.

Tienen que hacerlo jubilados y pensionados de ANSES y sus apoderados; y personas que cobren pensiones no contributivas y sus apoderados. La documentación a presentar es el DNI del jubilado o pensionado y su apoderado; y el DNI del apoderado, si es que este quien va a enrolarse.

El trámite es presencial con turno. Si tenés impedimentos físicos o de movilidad para registrar tus huellas podés solicitar la exención al programa.



RECONOCIMIENTO DE APORTES

POR TAREAS DE CUIDADO

Para que más madres puedan jubilarse, ANSES reconoce el tiempo que destinan a la crianza de sus hijas e hijos. El Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos. Esta medida iguala oportunidades y genera las condiciones necesarias para que miles de mujeres puedan acceder al derecho a jubilarse.

¿A quiénes les corresponde?

-Mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten con los años de aportes necesarios.

-Podrán acceder a esta medida aquellas mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite.