Pullaro firmó el decreto que elimina la no repitencia en el nivel secundario

Tal como lo anunciara en su primer discurso ante las Cámaras legislativas el domingo, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, firmó este lunes el decreto que pone fin a la no repitencia en las escuelas secundarias. “Vamos a priorizar los aprendizajes; entendemos que para que eso suceda hay que poder evaluar a los chicos y que no sea todo lo mismo. Hasta ahora daba igual el chico que se esfuerza que el que no se esfuerza, el que aprende con el que no aprende, el que va a la escuela con el que no va a la escuela”, explicó Pullaro, quien bien temprano ofreció una conferencia de prensa y luego presidió la reunión de gabinete, la primera en su gestión.

El gobernador señaló que “es muy simbólico y representativo de nuestro gobierno y nuestro método. Firmamos el decreto donde en la provincia de Santa Fe se termina la no repitencia, se termina el avance continuo. Significa que el chico que no aprenda, que no tenga los contenidos básicos y pedagógicos, no va a pasar de año como sucedió en los últimos tres años en la provincia de Santa Fe”.

“Vamos a esforzarnos para tener un seguimiento de cada uno de los alumnos, día a día”, agregó Pullaro. Y continuó: “La no repitencia era un atajo para mostrar que los chicos terminaban la escuela cuando en realidad terminaban sin saber. Creemos que es una medida que muestra el modelo que vamos a construir en educación y en toda la agenda del gobierno de la provincia”, y “significa que la cultura del esfuerzo vuelve a ser prioridad en nuestro gobierno”.

Por su parte, el flamante ministro de Educación de la provincia, José Goity, también hizo referencia a la importancia que tendrán estas políticas dentro del área que le toca encabezar: “Venimos trabajando hace mucho tiempo junto con el gobernador para pensar y diseñar un plan educativo para la provincia. Hay un déficit muy importante en muchas de las áreas y en muchos aspectos. Por eso empezamos a corregir algunas de esas cuestiones”. Y agregó: “Tenemos una confianza muy grande en nuestro sistema, nuestros docentes y alumnos, pero también creemos que tenemos que hacer nuestra parte y, parte de eso, es que tenemos que ordenar, fijar pautas claras y mucho acompañamiento sobre cada uno de los miembros del sistema”.

El ministro destacó otro de los anuncios del gobernador en el discurso de este domingo: “Estamos trabajando en un Plan Provincial de Alfabetización; todas las pruebas, tanto internacionales, nacionales y propias dan muestra de ese déficit. Nosotros queremos empezar a tener nuestras propias pruebas para ver el desempeño de nuestros alumnos. Ya sabemos, y la sociedad lo sabe, que hay un problema en la adquisición del lenguaje y de la lectura”.

“Le vamos a poner mucha energía, mucho empeño y mucho trabajo para que todos los chicos de nuestra provincia terminen tercer grado perfectamente alfabetizados. Es un deber ineludible del Estado y de la política”, enfatizó Goity.



SEGURIDAD

Por otra parte, Pullaro informó que “ya se están llevando adelante las primeras órdenes operativas” en materia de seguridad, “para empezar a ordenar el policiamiento en la calle. Creemos que es lo fundamental en este momento, en el que a los vecinos de toda la provincia, pero particularmente de la capital provincial y de Rosario, es lo que los preocupa sobremanera”.

Así lo indicó el mandatario durante una conferencia de prensa que brindó este lunes a primera hora en el hall de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, donde aseguró que “no tener la policía en calle hace que aumenten todo tipo de delitos”.

En ese sentido, Pullaro adelantó que “va a haber cambios en la policía”, modificaciones que serán anunciadas por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Más tarde el gobernador encabezó la puesta en funciones del nuevo jefe de Policía, Luis Maldonado -ver pág. 26-.



PAQUETE DE LEYES

Durante el encuentro con los periodistas Pullaro sostuvo que “tenemos una justicia cara e ineficiente, que no da respuestas”, por eso “vamos a plantear reformas administrativas que nos van a permitir agilizar. Aspiro a una renovación de la justicia con las herramientas institucionales que nosotros tenemos, cumpliendo la Constitución de la Provincia”.

El mandatario indicó también que “ya tenemos terminado un paquete de leyes. Son leyes importantes”. En ese sentido, explicó que el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, “va a reunirse con los legisladores del oficialismo y después de la oposición, de ambas cámaras. Lo va a hacer en estos días y, en función de eso, van a ingresar las leyes”.

Se trata de “un paquete de leyes que nos va a permitir ser más eficientes -agregó-. Primero en el reordenamiento de los recursos policiales y del Ministerio Público de la Acusación; ser más precisos y eficientes en las investigaciones penales; y poder ordenar de manera administrativa a la PDI”.



CUMBRE MINISTERIAL

A primera hora de la mañana de este lunes, el gobernador Pullaro encabezó en Casa de Gobierno la primera reunión oficial del gabinete provincial en la que se adoptaron las primeras medidas de la gestión. Luego del encuentro el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, señaló que “formalizamos nuestra primera reunión oficial de todo el equipo; es el formato de trabajo que hemos tenido hasta este tiempo”.

En el encuentro, los ministros informaron al gobernador la situación de cada área. Bastía indicó que se definió “un plan de trabajo en estos primeros 20 días hasta finalizar el año 2023”.

Entre las primeras medidas, en materia de Seguridad, como ya anunció el gobernador, el ministro se refirió a que la Policía “va a salir a la calle, volverá en las grandes ciudades la presencia policial”, e indicó que con Protección Civil “estamos trabajando muchísimo, con un mapa de las situaciones conflictivas. Hay un equipo interministerial de distintos ministerios que va a estar abocándose a temas de la costa”, debido a la creciente.

En cuanto al encuentro con los legisladores para tratar el paquete de medidas urgentes, Bastía adelantó que “todas las reformas las vamos a hacer con la ley en la mano. Las herramientas son el diálogo, los consensos para concretar la legislación que necesitamos. Un diálogo que debe tener reglas de funcionamiento y tiempos”.

Sobre las iniciativas a concretar antes que termine 2023 sostuvo que una es “el presupuesto que está en la Legislatura y hay que habilitarlo”; y también adelantó que “vamos a mandar la Ley Tributaria porque tenemos que tenerla antes de fin de año”. Además se refirió al crédito de la Agencia Francesa para el Desarrollo, que está vinculada a inversiones en medio ambiente; y al mensaje del Poder Ejecutivo que había mandado el exgobernador saliente, Omar Perotti, sobre el endeudamiento de corto plazo; y la Ley de Emergencia.

Por último, se refirió al diálogo con el gobierno nacional: “Vamos a tener todas las reuniones que sean necesarias, vamos a defender Santa Fe, vamos a ir a plantear las necesidades de Santa Fe, y como siempre dijimos, todas las medidas que tome el gobierno nacional que de manera positiva influyan en el beneficio de los santafesinos, van a ser apoyados por nosotros”.