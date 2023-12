"Reconocemos los problemas y estamos acá para solucionarlos entre todos"

En lo que fue un gran acierto a juzgar por los resultados, el intendente Leonardo Viotti y su gabinete tuvieron ayer por la tarde su primera "gran reunión" con los representantes de las vecinales de los 42 barrios en el que el principal tema de agenda fue el de la seguridad, aunque luego se sumaron pedidos clásicos, como pavimento, iluminación, agua potable, cloacas, gas natural, mantenimiento de espacios verdes e incluso tránsito.

La cumbre se desarrolló en el Centro Metropolitano "La Estación", donde los presidentes vecinales de los barrios que componen la ciudad de Rafaela dieron vuelta la página respecto a la gestión anterior, incluso esbozaron críticas hacia la misma por falta de respuestas a determinadas demandas según pudo constatar este Diario presente en el encuentro que fue abierto para la prensa.

Los vecinalistas destacaron, con entusiasmo, la decisión de Viotti de mantener la primera actividad oficial fuera del Municipio con los referentes de los barrios y valoraron sus palabras iniciales.

"En cada barrio, ustedes conocen mejor que nadie, las necesidades que hay, las falencias que tenemos, las obras pendientes, los pedidos de los vecinos. Sabemos que se vienen tiempos difíciles. Por eso, quienes estamos acá, los empleados y todo el entramado productivo e institucional vamos a tener que trabajar codo a codo para hacerle frente a eso que va a venir. Quiero dejarles claro eso. No me importa qué piensan políticamente, no me importa dónde están parados, no me importa a quienes votaron. Ustedes son los representantes naturales elegidos por los vecinos y yo y mi equipo vamos a trabajar con cada uno de ustedes para poder solucionar y hacer entre todos una ciudad mejor", subrayó un sólido, seguro y sincero Viotti en la apertura del encuentro.

De todos modos, advirtió que "no vamos a poder hacer todo un día para el otro, eso está claro, pero tenemos que planificarlo, tenemos que conocer a dónde queremos ir, tenemos que conocer cuáles son los problemas y a medida que los recursos y la situación nos lo permita, vamos a ir avanzando y solucionando cada uno de los temas". "El objetivo es que la ciudad esté todos los días más linda, que la ciudad esté todos los días más segura. Que los vecinos puedan hacer uso de los espacios verdes y los lugares públicos y no que estén encerrados sus casas y los delincuentes en la vía pública", resaltó parado en el centro de la sala, de frente a los vecinalistas.

Desde el Municipio explicaron que las problemáticas que se relacionan con la seguridad son uno de los caballitos de batalla que presenta la nueva gestión municipal, conscientes de las dificultades que atraviesan los vecinos diariamente. Es por esto que escuchar de primera mano las necesidades y las propuestas que tienen los dirigentes vecinales para subsanar sus problemáticas son vitales para comenzar a diagramar cómo combatir la inseguridad.

Flanqueado por los secretarios de Prevención y Seguridad, Juan Martínez Saliba, de Gobierno y Modernización, Germán Bottero y de Intendencia, Iván Viotti, el flamante Intendente arrancó un cerrado aplauso tras su discurso de 12 minutos. "Tenemos muchos desafíos. Sabemos que no podemos prometer magia. ¿Qué es lo que prometemos? Trabajo. Nos comprometemos a trabajar intensamente. Todos los que estamos acá somos personas de bien, trabajadores, que lo que queremos es sumar para una ciudad en la que todos amamos. Eso lo tengo en claro. Por eso, desde el rol que a cada uno nos toca, tenemos que dar lo mejor por la ciudad de Rafaela y por los vecinos. Quiero dejarlo en claro porque venimos con una gestión de un signo político distinto, después de 32 años, y sabemos que eso es un cambio para la ciudad. Pero es un cambio con continuidad de las cosas que están bien. Y es una oportunidad para mejorar lo que haya que mejorar. Y tenemos que aprovechar todos esa oportunidad. Repito, sin importarme donde cada uno esté parado. Porque a muchos los conozco y sé que no pensamos igual en cuestiones políticas. No me importa. Lo que me importa es que trabajemos con la ciudad de Rafaela y que cada uno dé, desde el lugar que los vecinos nos definieron, a ustedes y a nosotros, lo mejor y respetemos ese rol y sumemos para la ciudad", dijo en su "invitación abierta".

Viotti alertó que "uno de los desafíos fundamentales que vamos a tener por delante, sin duda que es la crisis económica vigente, y que según lo que se avecina, tal vez se profundice en muchos aspectos". Por eso pidió estar atentos a la situación social: "Es importante que trabajemos y tendamos lazos para poder hacer referente a lo que se va a venir, vamos a necesitar un municipio presente, pero trabajando con ustedes y con el resto de las instituciones, para poder resolver los problemas y los desafíos que se nos vayan presentando".

En relación a la inseguridad, señaló que "en los últimos meses ha estallado, hoy la ciudad de Rafaela tiene un problema de inseguridad grave, las estadísticas, las que se denuncian y las que no se denuncian, las sensaciones, las noticias, lo que conocemos de los barrios, nos muestran que no estamos bien". "Con todo el equipo que ya tenemos, el municipio va a mantener todas las herramientas como la Guardia Urbana, el Ojos en Alerta y el Centro de Monitoreo, incluso vamos a tratar de sumar mejoras con más recursos humanos, tecnológicos y móviles", dijo.

Tras remarcar la reunión del lunes de la semana pasada con el ahora ministro de Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, admitió que la "droga está instalada muy profundamente en los barrios". "Cuando nos comparamos con nosotros mismos hace 1, 2, 5, 10, 20 años, estamos siempre peor. Tenemos la droga instalada en todos los barrios. Tenemos niveles de violencia cada vez más altos. Tenemos robos cada vez más violentos y obscenos a la luz del día", describió.

Junto al Intendente también estuvo el flamante secretario de Prevención y Seguridad de la Municipalidad de Rafaela, Juan Martínez Saliba. El funcionario tendrá a cargo una de las áreas más importantes de la ciudad y durante la reunión estuvo pendiente de los testimonios de cada presidente.

"La calidad de vida del vecino de la ciudad de Rafaela va desmejorando con el avance de la inseguridad. Es por eso que nuestro compromiso es diario, donde tenemos el teléfono encendido y la agenda abierta para dialogar con cada uno de ustedes", expresó Saliba en relación a las dificultades que se ven día a día en la ciudad con el reclamo de sus vecinos.

Las autoridades presentes señalaron que será importante no sólo el uso de las herramientas actuales que ya están en funcionamiento como la Guardia Urbana, Ojos en Alerta o el Centro de Monitoreo y las propuestas locales que se implementarán a futuro, sino también la importancia de contar con una línea directa tanto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe como del Estado Nacional.

El secretario en Prevención y Seguridad le hizo un pedido puntual a los vecinos en relación a la capacitación del Programa Ojos en Alerta. "Es una herramienta muy potente pero necesitamos que cada uno de ustedes sepa utilizarlo. Que también tengamos esa herramienta para poder direccionar nuestras miradas, no solamente con la guardia sino también con el centro de monitoreo", afirmó.



VECINOS A DISPOSICIÓN

Luego de la reunión, algunos dirigentes barriales brindaron su punto de vista de lo que significó el primer contacto con las nuevas autoridades de la ciudad y se pusieron a disposición por el bienestar de los rafaelinos.

"Esperamos tener una respuesta positiva a nuestros pedidos y, por supuesto, ponernos a disposición para trabajar juntos para lo que ellos necesiten. Estamos para sumar, no para restar", expuso Marisa Botto, presidente de la vecinal del barrio Mosconi.

Por su parte, el responsable de la vecinal del barrio Independencia, Hugo Perino, se mostró entusiasmado por poder sumar en este nuevo desafío de gestión. "Con muchas ganas y acompañando la gestión en todo lo que podamos aportar para vivir mejor en nuestra localidad, en nuestro lugar donde nos toca vivir y acompañando a los distintos sectores de nuestra querida ciudad de Rafaela", cerró.

Viotti pidió "paciencia" para el plan de obras públicas en función de la situación económica nacional. Y los dirigentes, en una suerte de formato taller del encuentro, tomaron el micrófono para presentarse y revisar los principales temas de sus agendas. Y hasta se recordó el pedido para unificar los barrios Los Álamos y Villa Aero Club que está pendiente.

El encuentro marcó el inicio de una colaboración sin precedentes entre la administración municipal y los vecinos de forma comprometida, reconociendo la importancia de la participación ciudadana en la construcción de soluciones efectivas.