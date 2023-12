Uno de los proyectos que acompañó Soltermam en el programa Concejo Joven se convirtió en realidad

En los últimos días, una muy buena noticia llegó al Concejo Municipal de Rafaela, se trata de una nota informativa y de agradecimiento de la Escuela N°654 “Nicolás Avellaneda”. En la misma, comunican que por Resolución Nº 1858/23 del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa fe se ha creado el servicio de Copa de leche en la mencionada institución educativa.

“En nombre de la institución, quiero agradecer a este Concejo por aprobar la Resolución Nº 2690/23 – Requerimiento a la Provincia p/ implementar servicio de copa de leche a Esc. Nicolás Avellaneda”. Pero, principalmente, quiero celebrar el programa Concejo Joven a partir del cual nuestros estudiantes de cuarto año “B”, junto a sus docentes, tomaron la iniciativa a partir de esta necesidad institucional. Agradezco el acompañamiento del programa y de su Concejala madrina, Valeria Soltermam, junto a su equipo de trabajo”, manifiesta la carta firmada por el director de la institución, Prof. Leandro Almeida. “Aprovecho la oportunidad para saludar a los miembros del Concejo Municipal de Rafaela en su acompañamiento a la educación pública”, cierra la misiva.

Concejo Joven es un programa impulsado por el Concejo Municipal para promover la participación de estudiantes de escuelas secundarias de Rafaela en asuntos de la agenda pública. Cada concejal apadrina o amadrina a una o dos instituciones secundarias. La concejala Soltermam tuteló a las escuelas N°615 “Luis Alberto Spinetta” y a la Escuela N°654 “Dr. Nicolás Avellaneda”.

En el caso de la Escuela 654, su director, Leandro Almeida, no se quedó sólo con la idea de un proyecto escolar, lo llevó al terreno de la realidad y elevó el pedido al Ministerio. Soltermam hizo lo propio desde su banca, elevó a las autoridades provinciales el mismo proyecto de resolución, para acompañarlo de manera oficial. A principios de diciembre, el Ministerio informó que el pedido había sido tenido en cuenta y que el servicio se habilitará en 2024.

La edil se mostró gratificada por la noticia, sobre todo por el trabajo de los alumnos y alumnas, el compromiso de la institución, y por la feliz noticia de la concreción del servicio de Copa de leche para la escuela, que llegará a 400 estudiantes de ambos turnos. “Este tipo de experiencias hacen bien a toda la sociedad, y estimula a los jóvenes a entender que la política es una herramienta real y poderosa para transformar el presente y el futuro. Me generan mucho orgullo estos jóvenes, que, desde la empatía y solidaridad, pensaron y trabajaron en una idea que los va a trascender, es un hermoso logro conjunto que me pone feliz haber acompañado”.