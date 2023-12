Leo Viotti recorrió el edificio municipal en su primer día como intendente

En su primer día al frente de la Municipalidad de Rafaela, el intendente Leonardo Viotti junto al secretario Privado de Intendencia y Comunicación, Iván Viotti; y el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero recorrieron ayer a media mañana el edificio municipal para saludar a los empleados y empleadas municipales.

“Queremos comenzar a escribir una nueva historia en la ciudad y creemos que esta es una buena forma de hacerlo, junto a los trabajadores y trabajadoras que sostienen al Estado municipal y brindan los distintos servicios a la ciudadanía”, expresó el nuevo mandatario.

Con un afectuoso recibimiento del personal, entre abrazos y apretones de manos, Viotti destacó: “Venimos a construir un municipio ágil y moderno que responda con rapidez a las necesidades de la gente, implementando procesos eficientes que garanticen la prestación de servicios de calidad”.

Asimismo, el Intendente remarcó que es el modo en que trabajará durante su gestión: “Siempre me van a ver recorriendo la ciudad, conversando con la gente para escuchar sus propuestas, sus necesidades y demandas”.

En el primer día en su nuevo trabajo, Viotti llegó al Municipio poco antes de las 6:30 AM cuando se instaló en el despacho de Intendencia ubicado en el quinto piso, con un amplio ventanal hacia la Plaza 25 de Mayo. Mientras tanto, diversos secretarios que también llegaron temprano comenzaron a ocupar sus oficinas, en algunos casos con alguna confusión mediante sobre los espacios.

Además, principalmente en el área de Intendencia, comenzaron las reformas lógicas vinculadas al cambio de gestión, con corrimiento de escritorios e incluso con el retiro de tabiquería. "Queremos, donde se pueda, entornos integrados más similares a los que cuentan empresas tecnológicas. La consigna es espacios laborales abiertos que faciliten la accesibilidad y el trabajo en equipo", declaró a este Diario uno de los nuevos actores del quinto piso.

A comienzos de este año, el SEOM había planteado a la anterior administración fuertes reclamos por las condiciones laborales del personal municipal no solo en el edificio central de bulevar Lehmann y Moreno sino en diversas dependencias. "Hay hacinamiento, los empleados y empleadas trabajan hacinados tanto en el palacio como en oficinas del Corralón" había publicado este medio a partir de declaraciones de dirigentes del gremio, que reclamaban inversión para mejorar esta situación.

El sábado por la noche, tras asumir oficialmente como intendente, Viotti reiteró que uno de los objetivos de su gestión será "construir un Municipio más dinámico, eficiente y cercano al vecino". "Venimos a construir un municipio ágil y moderno que responda con rapidez a las necesidades de la gente, implementando procesos eficientes que garanticen la prestación de servicios de calidad", afirmó. La Secretaría de Gobierno y Modernización, a cargo de Germán Bottero, cumplirá un rol clave a la hora de planificar las inversiones para transformar al Municipio.

En este contexto, desde el área de comunicación anticiparon que en los próximos días Viotti y su equipo recorrerán todas las dependencias municipales para interiorizarse de las problemáticas de cada área en pos de un beneficio para toda la comunidad.